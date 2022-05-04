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Bloomberg сообщил, что инвесторы стали получать платежи по суверенным евробондам РФ

Инвесторы начали получать выплаты по двум выпускам суверенных еврооблигаций России, осуществленные российским Минфином в валюте выпусков - долларах, сообщил Bloomberg.
Интерфакс
По данным источников агентства, основные международные клиринговые организации получили и обработали платежи по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042".
Интерфакс
До начала апреля, несмотря на опасения относительно невозможности проводить валютные выплаты по суверенным еврооблигациям на фоне заморозки части международных резервов России, Минфин не испытывал проблем с такими платежами.
Интерфакс
Следующие платежи по облигациям с погашением в 2026 и 2036 годах должны быть произведены 27 мая.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил, что инвесторы стали получать платежи по суверенным евробондам РФ
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Bloomberg заявил о получении держателями евробондов выплат от России
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Платежи России по двум еврооблигациям дошли до получателей-инвесторов
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