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Bloomberg сообщил, что может войти в шестой пакет санкций ЕС против России

Полный запрет на российскую нефть к концу года, а также отключение ряда банков от SWIFT должно войти в очередной пакет санкционных мер, предложенных Евросоюзом.
BFM.ru
Также не исключено, что будет предложено отключить еще ряд российских и белорусских банков от международной платежной системы SWIFT, в том числе Сбербанк.
БИЗНЕС Online
Также будут предложены ограничения на консультативные услуги, на услуги на базе облачных технологий, на приобретение недвижимости, передает агентство.
Интерфакс
Шестой пакет санкций будет обсуждаться на следующей неделе.
Интерфакс

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