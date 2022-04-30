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Bloomberg сообщил, что может войти в шестой пакет санкций ЕС против России

В шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза может войти полный запрет на российскую нефть, а также отключение ряда банков России от системы SWIFT, прогнозируют эксперты агентства Bloomberg
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Газета.Ru
Также будут предложены ограничения на консультативные услуги, на услуги на базе облачных технологий, на приобретение недвижимости, передает агентство.
Интерфакс
Шестой пакет санкций будет обсуждаться на следующей неделе.
Интерфакс
Для одобрения рестрикций необходима поддержка всех 27 государств — членов ЕС.
BFM.ru

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