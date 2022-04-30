В шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза может войти полный запрет на российскую нефть, а также отключение ряда банков России от системы SWIFT, прогнозируют эксперты агентства Bloomberg
Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие вопреки нехватке продукции для собственного населения, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Лодку использовали для перевозки наркотиков из Колумбии через реки Араука и Ориноко к побережью Атлантического океана", - приводит агентство слова командира стратегического командования Вооруженных сил Венесуэлы Доминго Эрнандеса.