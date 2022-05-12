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Bloomberg сообщил, что уже 20 европейских импортеров газа РФ открыли счета в ГПБ

Уже 20 европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок по новой схеме, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Интерфакс
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля был определен новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
ТАСС
Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте.
РИА Новости
Еврокомиссия объявила, что оплата газовых поставок в рублях является нарушением действующих соглашений, большинство стран на официальном уровне сказали, что платить в российской валюте не будут.
ТАСС

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