31 марта газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ написала, что Министерство экономики Германии якобы прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы германские "дочки" "Газпрома" и "Роснефти".
"Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы", — сообщил чиновник.
Россия 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за распространения COVID-19, сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единая Россия".