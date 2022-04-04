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Bloomberg сообщил, что власти ФРГ ищут покупателя на активы «Газпрома»

ФРГ добилась "неоднозначного прогресса" в своих усилиях по спасению Gazprom Germania, но правительство хочет избежать национализации или даже экспроприации активов группы, отмечает источник Bloomberg.
Интерфакс
По утверждению собеседника агентства, покупателям предоставят государственные гарантии и кредиты от KfW IPEX-Bank, которым владеет государственная банковская группа KfW.
ТАСС
31 марта газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ написала, что Министерство экономики Германии якобы прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы германские "дочки" "Газпрома" и "Роснефти".
ТАСС
Чиновники в настоящее время все еще изучают влияние возможного прекращения работы компаний Gazprom Germania на экономику, и окончательное решение еще не принято.
Интерфакс

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