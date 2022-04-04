ИнтерфаксBloomberg сообщил, что власти ФРГ ищут покупателя на активы «Газпрома»ФРГ добилась "неоднозначного прогресса" в своих усилиях по спасению Gazprom Germania, но правительство хочет избежать национализации или даже экспроприации активов группы, отмечает источник Bloomberg.ИнтерфаксПо утверждению собеседника агентства, покупателям предоставят государственные гарантии и кредиты от KfW IPEX-Bank, которым владеет государственная банковская группа KfW.ТАСС31 марта газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ написала, что Министерство экономики Германии якобы прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы германские "дочки" "Газпрома" и "Роснефти".ТАССЧиновники в настоящее время все еще изучают влияние возможного прекращения работы компаний Gazprom Germania на экономику, и окончательное решение еще не принято.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьSolenka.infoSolenka.infoИнфоСМИПодробнее о событииBloomberg сообщил, что власти Германии ищут покупателя на активы российского «Газпрома»Banki Loans13:14Bloomberg сообщил, что власти ФРГ ищут покупателя на активы «Газпрома»Интерфакс09:27Самое цитируемоеBloomberg: власти Германии ищут покупателя на активы «Газпрома»ИА SM-News13:07Bloomberg: ФРГ ищет покупателей на бывшую дочернюю компанию «Газпрома»ИнфоСМИ10:23Bloomberg сообщил, что власти ФРГ ищут покупателя на активы российского «Газпрома»Solenka.info09:53Bloomberg: немцы ищут тех, кто купит немецкие активы «Газпрома» и готовы их кредитоватьПетербургский Вестник09:34Bloomberg: Германия ищет покупателей на бывшую «дочку» «Газпрома»ТАСС09:32Показать ещёОценить82Поделиться