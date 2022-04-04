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Bloomberg сообщил, что власти ФРГ ищут покупателя на активы «Газпрома»

Власти Германии ведут поиски частных покупателей для активов "Газпрома" в стране, предлагая в качестве поддержки государственные кредиты банка KfW IPEX-Bank, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Интерфакс
31 марта газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ написала, что Министерство экономики Германии якобы прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы германские "дочки" "Газпрома" и "Роснефти".
ТАСС
Чиновники в настоящее время все еще изучают влияние возможного прекращения работы компаний Gazprom Germania на экономику, и окончательное решение еще не принято.
Интерфакс
Группа Gazprom Marketing & Trading также включает розничного оператора Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) и глобального СПГ-трейдера Gazprom Global LNG.
Интерфакс

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