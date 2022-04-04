Власти Германии ведут поиски частных покупателей для активов "Газпрома" в стране, предлагая в качестве поддержки государственные кредиты банка KfW IPEX-Bank, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
31 марта газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ написала, что Министерство экономики Германии якобы прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы германские "дочки" "Газпрома" и "Роснефти".
Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что новая государственная программа вооружения будет нацелена на создание оружия направленной энергии, кинетического оружия, роботизированных комплексов, а также систем управления с искусственным интеллектом.
Россия 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за распространения COVID-19, сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единая Россия".