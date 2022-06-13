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Bloomberg сообщил, что власти США побуждают компании закупать больше российских удобрений

"Администрация США, не привлекая большого внимания, побуждает компании, занимающиеся сельским хозяйством и перевозками, закупать и перевозить больше российских удобрений", - говорится в сообщении.
Интерфакс
Отмечается, что в этом году экспорт удобрений из России на Запад сократился на 24 процента.
РИА Новости
Глава Управления по координации санкций Госдепартамента Джеймс О'Брайен подчеркнул: «Что ж, мы наблюдаем значительный дефицит».
РБК
Ситуация на Украине и масштабные санкции, введенные против России со стороны США и Евросоюза, повлекли за собой нарушения поставок зерна, что повышает риск продовольственного кризиса в ряде стран мира.
ТАСС

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