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Bloomberg сообщил, что власти США побуждают компании закупать больше российских удобрений

"Администрация США, не привлекая большого внимания, побуждает компании, занимающиеся сельским хозяйством и перевозками, закупать и перевозить больше российских удобрений", - говорится в сообщении.
Интерфакс
Отмечается, что в этом году экспорт удобрений из России на Запад сократился на 24 процента.
РИА Новости
В Кремле в ответ заявили, что причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса стали антироссийские санкции.
URA.Ru
Усилия администрации Соединенных Штатов является частью переговоров при участии ООН, направленных на увеличение поставок сельхозпродукции и удобрений из России и с Украины.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил, что власти США побуждают компании закупать больше российских удобрений
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Bloomberg: США тайно побуждают компании нарастить закупку российских удобрений
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