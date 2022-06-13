Как информирует Bloomberg, усилия американской администрации являются частью "обширных и сложных переговоров" при участии ООН, направленных на увеличение поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и с Украины.
Поверхностные слои мозга имели более низкую температуру, в то время как более глубокие структуры мозга часто нагревались выше 40°C (рекорд за период исследования составил 40,9°C). У всех испытуемых температура мозга менялась почти на 1°C в зависимости от времени суток, достигая максимума днем и минимума ночью.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил западные СМИ в том, что те не освещают обстрел украинскими военными родильного дома в Донецке, при том, что активно писали про удары по роддому в Мариуполе.
Лидерами рейтинга по доступности жилья, в котором отражено, насколько быстро стандартная российская семья может накопить на квартиру, стали жители Магаданской области, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а аутсайдерами – жители Кабардино-Балкарии, Севастополя и Крыма, свидетельствует исследование РИА Новости.
Вашингтон планирует направлять Киеву по $1,5 млрд ежемесячно для поддержки работы украинского правительства, заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган во время дискуссии на площадке аналитического центра Уилсона.