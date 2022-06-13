Поверхностные слои мозга имели более низкую температуру, в то время как более глубокие структуры мозга часто нагревались выше 40°C (рекорд за период исследования составил 40,9°C). У всех испытуемых температура мозга менялась почти на 1°C в зависимости от времени суток, достигая максимума днем и минимума ночью.