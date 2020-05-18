Коронавирус

РБКРБКBloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах

Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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