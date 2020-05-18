Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах

Здоровье Доктор Мясников назвал странные особенности коронавируса Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников обозначил две странные особенности коронавирусной инфекции.

Общество В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии. 37

Общество Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. 648

Происшествия Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье. 44

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 56

Общество Обсерваторы Калининградской области заполнены на 93% Обсерваторы для прилетающих в Калининградскую область заполнены на 93% - из 191 места, по состоянию на понедельник, 18 мая 2020 года, заняты 177.

Политика Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа смен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа отработанных смен, а не от самого факта их работы с коронавирусными больными. 57

Происшествия В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома Стена пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе, на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила в понедельник Госслужба Украины по ЧС. 1

Политика Путин обсудил с Алиевым скопление граждан Азербайджана в Дагестане Президенты России и Азербайджана в ходе телефонного разговора обсудили положение дел в приграничных районах Дагестана, где собралось большое число азербайджанских граждан, которые желают выехать на родину.

Наука Создан способный изменять свойства различных поверхностей материал Сегодня в мире растет потребность в модификации поверхности различных материалов для их защиты и придания новых эксплуатационных характеристик, не влияя при этом на их основные свойства.

Происшествия Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области. 1

Фигурное катание Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной. 1