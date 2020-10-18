В АТОР назвали срок возобновления въездного туризма в России

«Понятно, что только уже в следующем году стартует въездной туризм, который, увы, сейчас находится фактически на нуле, так как страны, которые открыты для путешествий в Россию, их можно посчитать буквально поштучно», — отметил он.