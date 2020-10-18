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РБК
РБК

Bloomberg сообщил о давлении на план ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти

Bloomberg сообщает, что на мнение стран, входящих в ОПЕК+, оказывает давление медленное восстановление спроса.В источнике
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ПолитРоссия

Назван фактор, перекраивающий план нефтедобычи участников ОПЕК+

ПолитРоссия13:26
Forbes

Bloomberg сообщил о растущем давлении на план ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Forbes05:28
Компания

Bloomberg сообщило о давлении на план ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

Компания12:45
Коммерсантъ

Bloomberg сообщило о давлении на план ОПЕК+ по добыче нефти

Коммерсантъ12:38
ИА Красная Весна

Bloomberg: в ОПЕК+испугались наращивания добычи нефти в Ливии

ИА Красная Весна11:56
РБК

Bloomberg сообщил о давлении на план ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти

РБК11:05
Экономика сегодня

Планы ОПЕК+ по увеличению добычи нефти оказались на грани срыва

Экономика сегодня12:46

В АТОР назвали срок возобновления въездного туризма в России

«Понятно, что только уже в следующем году стартует въездной туризм, который, увы, сейчас находится фактически на нуле, так как страны, которые открыты для путешествий в Россию, их можно посчитать буквально поштучно», — отметил он.
В АТОР назвали срок возобновления въездного туризма в России
РБК13:13

Оппозиция собрала на марш в Минске порядка 10 тыс. человек. Задержаны десятки участников

Колонна, в которой было порядка 10 тыс. протестующих с бело-красно-белой символикой, полностью заблокировала проезд транспорта по Партизанскому проспекту, люди скандировали: "Забастовка", "Живе Беларусь", "Честные выборы", несли растяжки с надписями: "Солидарность - наше оружие".
ТАСС14:00

Mercedes-Benz отзывает в России автомобили из-за утечки масла

Всем владельцам отзываемых автомобилей предложат посетить ближайший дилерский центр Mercedes-Benz для бесплатной проверки или замены (при необходимости) маслопровода турбокомпрессора на новый.
Автоновости дня16 октября в 02:35

Норвежский депутат выдвинул на Нобелевскую премию мира лидеров белорусской оппозиции

Депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль выдвинул на Нобелевскую премию мира в 2021 году трех лидеров белорусской оппозиции - бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.
ТАСС12:35

Футболист «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк перенесет операцию

Футболисту "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку придется перенести операцию по лечению травмы колена, которую он получил в дерби против "Эвертона", сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Англии.
РИА Новости13:18

Кадыров осудил убийство учителя во Франции, но призвал «не провоцировать верующих»

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции, в котором подозревают 18-летнего чеченца Абдуллаха Анзорова, но призвал не задевать религиозные чувства верующих.
Реальное время01:23

Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Россия, США и Франция - поставляют оружие Армении для ее поддержки в продолжающемся конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru13:52

Кость пениса помогает избавляться от спермы предыдущих партнеров

3D-анализ восьмидесяти двух костей пениса разных животных продемонстрировал, что бакулюмы причудливой формы продлевают половой акт, вызывают овуляцию у самок, а также «выгребают» сперму прошлых партнеров.
ToDay News Ufa15 октября в 09:08