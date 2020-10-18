«Понятно, что только уже в следующем году стартует въездной туризм, который, увы, сейчас находится фактически на нуле, так как страны, которые открыты для путешествий в Россию, их можно посчитать буквально поштучно», — отметил он.
Колонна, в которой было порядка 10 тыс. протестующих с бело-красно-белой символикой, полностью заблокировала проезд транспорта по Партизанскому проспекту, люди скандировали: "Забастовка", "Живе Беларусь", "Честные выборы", несли растяжки с надписями: "Солидарность - наше оружие".
Депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль выдвинул на Нобелевскую премию мира в 2021 году трех лидеров белорусской оппозиции - бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.
Футболисту "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку придется перенести операцию по лечению травмы колена, которую он получил в дерби против "Эвертона", сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Англии.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Россия, США и Франция - поставляют оружие Армении для ее поддержки в продолжающемся конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
3D-анализ восьмидесяти двух костей пениса разных животных продемонстрировал, что бакулюмы причудливой формы продлевают половой акт, вызывают овуляцию у самок, а также «выгребают» сперму прошлых партнеров.