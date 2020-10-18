Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.