Сценарий развития рынка нефти в 2021 году, характеризующийся слабым спросом и растущим предложением, рассмотрит 19 октября Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источники в делегациях комитета.
Премьера фильма состоится 26 ноября на платформе Amazon Prime.Amazon выпустил дебютный трейлер к фильму «Дядя Фрэнк» от режиссера Алана Болла.В центре сюжета восемнадцатилетняя Бет и ее дядя Фрэнк, которые едут на похороны родственника.
У получившего тяжелю травму в матче первенства ПФЛ голкипера клуба "Олимп-Долгопрудный" Станислава Черчесова диагностирован перелом нижней челюсти со смещением и черепно-мозговая травма с легким сотрясением.
Симферополь, 18 октября 2020, 15:56 — REGNUM В случае, если власти Турции станут принимать участие в т.н. «Крымской платформе» Украины, которая фактически является антикрымским союзом, это будет их ошибкой стратегического характера.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.
По информации ilbianconero со ссылкой на Tuttosport, после окончания матча нападающий туринцев Пауло Дибала в подтрибунном помещении в резкой форме пожаловался спортивному директору клуба Фабио Паратичи.
Политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что Китай по многим направлениям находится в более сильной позиции, заявил советник Джо Байдена и бывший заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, 18 октября сообщает CNN.