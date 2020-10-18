Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Bloomberg сообщил о давлении на план ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти

Bloomberg сообщает, что на мнение стран, входящих в ОПЕК+, оказывает давление медленное восстановление спроса.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Недобытое непосильным трудом

Коммерсантъ18:00
Газета.Ru

Bloomberg: план ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти подвергается давлению

Газета.Ruвчера в 15:22
Компания

Bloomberg сообщило о давлении на план ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

Компаниявчера в 12:45
Экономика сегодня

Планы ОПЕК+ по увеличению добычи нефти оказались на грани срыва

Экономика сегоднявчера в 12:46
ИА Красная Весна

Bloomberg: в ОПЕК+испугались наращивания добычи нефти в Ливии

ИА Красная Веснавчера в 11:56
РБК

Bloomberg сообщил о давлении на план ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти

РБКвчера в 11:05
Forbes

Bloomberg сообщил о растущем давлении на план ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Forbesвчера в 05:28

Министры ОПЕК+ обсудят сценарий переизбытка нефти в 2021 году

Сценарий развития рынка нефти в 2021 году, характеризующийся слабым спросом и растущим предложением, рассмотрит 19 октября Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источники в делегациях комитета.
Министры ОПЕК+ обсудят сценарий переизбытка нефти в 2021 году
ИА Красная Весна16 октября в 14:40

Вышел трейлер фильма «Дядя Фрэнк» с Полом Беттани

Премьера фильма состоится 26 ноября на платформе Amazon Prime.Amazon выпустил дебютный трейлер к фильму «Дядя Фрэнк» от режиссера Алана Болла.В центре сюжета восемнадцатилетняя Бет и ее дядя Фрэнк, которые едут на похороны родственника.
Вышел трейлер фильма «Дядя Фрэнк» с Полом Беттани
Inc-news.ru17 октября в 13:23

У сына Станислава Черчесова диагностирован перелом челюсти со смещением

У получившего тяжелю травму в матче первенства ПФЛ голкипера клуба "Олимп-Долгопрудный" Станислава Черчесова диагностирован перелом нижней челюсти со смещением и черепно-мозговая травма с легким сотрясением.
Российская газетавчера в 16:39

Депутат Юрий Гемпель предостерег Турцию от вступления в антикрымский союз

Симферополь, 18 октября 2020, 15:56 — REGNUM В случае, если власти Турции станут принимать участие в т.н. «Крымской платформе» Украины, которая фактически является антикрымским союзом, это будет их ошибкой стратегического характера.
REGNUMвчера в 08:56

Заболевшая коронавирусом Кристина Асмус рассказала об ухудшении состояния

Актуальными новостями о своем самочувствии актриса делится в Instagram Популярная российская актриса Кристина Асмус недавно сообщила поклонникам о том, что она заболела коронавирусом.
Центральная Служба Новостей17:05

Вологжанина приговорили к пяти годам колонии за комментарии о взрыве в архангельском УФСБ

Вологодский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима местного жителя Сергея Арбузова за комментарии о взрыве возле здания управления ФСБ в Архангельске.
Медиазонавчера в 10:56

Disney планирует пригласить Дауни-младшего в проект по «Звездным войнам»

Автором сериала «Мандалорец» является Джон Фавро, который срежиссировал первые два фильма «Железный человек», в котором главную роль исполнил Роберт Дауни-младший.
Центральная Служба Новостейвчера в 16:47

Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.
РИА Новости17:14

Дибала пожаловался спортивному директору «Ювентуса» на Пирло после матча с «Кротоне»

По информации ilbianconero со ссылкой на Tuttosport, после окончания матча нападающий туринцев Пауло Дибала в подтрибунном помещении в резкой форме пожаловался спортивному директору клуба Фабио Паратичи.
Матч ТВвчера в 10:26

Трамп своей политикой усилил Китай — советник Байдена

Политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что Китай по многим направлениям находится в более сильной позиции, заявил советник Джо Байдена и бывший заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, 18 октября сообщает CNN.
ИА Красная Веснавчера в 11:31