с чего всё началось

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

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Футбол Возобновление Бундеслиги 9 мая находится под угрозой срыва Планы возобновления Бундеслиги 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после послабления ограничений в стране, сообщает Daily Mail.