Экономика

Газета.RuГазета.RuМир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет
 Bloomberg.
РБК27 апреля в 23:31

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Рубль умеренно снижается к доллару и евро

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Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей на 10 тысяч коек.
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Уже в четверг компания Intel представит долгожданные настольные процессоры Comet Lake-S.
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