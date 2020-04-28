Экономика

ДождьДождьBloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы на мировом рынке

В мире может возникнуть дефицит российской пшеницы из-за установленных Минсельхозом квот на экспорт, пишет Bloomberg. Фото: EPA В конце марта Россия установила временную квоту на экспорт пшеницы: до 30 июня можно было вывезти не более 7 миллионов тонн.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет
 Bloomberg.
РБК27 апреля в 23:31

Подробнее о событии

Россия ограничила экспорт пшеницы. Это может спровоцировать дефицит зерна на мировом рынке

Телеканал 360°28 апреля в 11:24

Установленные Россией квоты на экспорт пшеницы могут спровоцировать ее дефицит на мировом рынке

Эхо Москвы28 апреля в 06:32

Россия, оставив себе зерно, дестабилизирует весь мир? Bloomberg нашел повод укорить Москву

Царьград27 апреля в 13:24

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Газета.Ru28 апреля в 05:39

Bloomberg: мир ждет дефицит российской пшеницы

URA.Ru28 апреля в 01:12

Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

РБК27 апреля в 23:31

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

РИА Новости28 апреля в 04:22
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
2,9K
Армия и оружие

9 мая в небе над Краснодаром пролетит военная авиация

Летчики уже приступили к тренировкам, первую провели в небе над Краснодаром 28 апреля. До 9 мая предстоят еще две — 30 апреля и 7 мая.
Югополис 02:56
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харьков задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Происшествия

Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Кино

В Сеть утекли фотографии с Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram фото со съемок сиквелов «Аватара».
NewInform 04:35
Экономика

В Ульяновске предприятие индустриального парка наращивает мощности

Ульяновск, 30 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Ульяновской области на территории индустриального парка «Заволжье» филиал компании AB InBev Efes продолжает реализацию инвестиционного проекта.
REGNUM 04:04
Общество

Тульские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев, в том числе 70 в Тульской области.
РИА Новости 28 апреля в 05:53
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Шоу-бизнес

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
Uznayvse.ru вчера в 07:45
4
Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
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Армия и оружие

Китай осудил заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море

ТАСС 28 апреля в 11:50
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Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 07:47
989
Общество

В России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч, за сутки прибавилось 7099, рассказали в оперативном штабе.
РИА Новости 03:38
Общество

Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
617
Общество

Соловьев объяснил роль Кашина в побеге Собчак с интервью

Lenta.ru 02:38
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Футбол

Евсеев рассказал, у какого тренера хотел бы постажироваться за рубежом

За рубежом пока не был, но хотелось бы постажироваться у Гасперини в «Аталанте», Конте в «Интере».
Матч ТВ 03:11
Технологии

Число подписчиков Xbox Game Pass достигло 10 млн

Судя по документации, число подписчиков Xbox Game Pass достигло 10 млн.
News.ru 04:15
Общество

В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки

По данным издания, в прошлом году по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, при этом 2,8 тыс. случаев касаются получения и дачу крупных взяток.
Новый Калининград.Ru 01:26
89
Общество

За сутки выявили 46 случаев коронавируса в Саратовской области

По информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на 09:00, четверга, 30 апреля за минувшие сутки лабораторно подтверждены еще 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:34
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Политика

Помпео заявил об угрозе голода в КНДР

Коммерсантъ вчера в 22:59
9
Экономика

ВВП США рухнул в I квартале на 4,8%

ВВП США рухнул в I квартале на 4,8% в годовом выражении, отмечено в предварительном отчете Минторга США.
Вести.Ru вчера в 08:45
91
Здоровье

Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину

В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ.
Горобзор.ру 02:37
32
Экономика

Российские нефтяники попросили не менять налоги

Компании ТЭК на совещании с президентом России Владимиром Путиным попросили ввести мораторий на изменения налоговой системы, которые могут привести к дополнительным расходам в 2020–2021 годах, что особенно важно для нефтяников, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 03:08
2
Шоу-бизнес

Виктория Боня пристыдила Ксению Собчак за травлю

Виктория Боня попыталась пристыдить Ксению Собчак за травлю.
Актуальные Новости вчера в 09:30
Общество

Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку

В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
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Экономика

USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»

Холдинг USM Алишера Усманова объявил, что договорился о приобретении 100% "ИКС Холдинга" Антона Черепенникова.
Интерфакс 04:20
4
Кино

Сеть кинотеатров AMC объявила о прекращении показа фильмов Universal

"AMC больше не будет прокатывать фильмы студии Universal во всех наших кинотеатрах в США, Европе и Ближнем Востоке", — заявил Эйрон.
Народные новости вчера в 07:22
5
Общество

В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
184
Общество

В Саратовской области за сутки безработными признаны 187 человек

За сутки (28 апреля) было подано 369 заявлений, за этот же день признали безработными 187 человек.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 12:32
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