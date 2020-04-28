с чего всё началось

В мире может возникнуть дефицит российской пшеницы из-за установленных Минсельхозом квот на экспорт, пишет Bloomberg. Фото: EPA В конце марта Россия установила временную квоту на экспорт пшеницы: до 30 июня можно было вывезти не более 7 миллионов тонн.

Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы на мировом рынке

Армия и оружие 9 мая в небе над Краснодаром пролетит военная авиация Летчики уже приступили к тренировкам, первую провели в небе над Краснодаром 28 апреля. До 9 мая предстоят еще две — 30 апреля и 7 мая.

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харьков задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 4

Происшествия Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.

Экономика В Ульяновске предприятие индустриального парка наращивает мощности Ульяновск, 30 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Ульяновской области на территории индустриального парка «Заволжье» филиал компании AB InBev Efes продолжает реализацию инвестиционного проекта.

Общество Тульские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев, в том числе 70 в Тульской области. 251

Шоу-бизнес Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях. 4

Происшествия На Кокорина с Мамаевым подали в суд Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева. 124

Общество Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 989

Общество В России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч, за сутки прибавилось 7099, рассказали в оперативном штабе.

Футбол Евсеев рассказал, у какого тренера хотел бы постажироваться за рубежом За рубежом пока не был, но хотелось бы постажироваться у Гасперини в «Аталанте», Конте в «Интере».

Технологии Число подписчиков Xbox Game Pass достигло 10 млн Судя по документации, число подписчиков Xbox Game Pass достигло 10 млн.

Общество В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки По данным издания, в прошлом году по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, при этом 2,8 тыс. случаев касаются получения и дачу крупных взяток. 89

Общество За сутки выявили 46 случаев коронавируса в Саратовской области По информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на 09:00, четверга, 30 апреля за минувшие сутки лабораторно подтверждены еще 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 261

Здоровье Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ. 32