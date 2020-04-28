Экономика
ДождьBloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы на мировом рынке
В мире может возникнуть дефицит российской пшеницы из-за установленных Минсельхозом квот на экспорт, пишет Bloomberg. Фото: EPA В конце марта Россия установила временную квоту на экспорт пшеницы: до 30 июня можно было вывезти не более 7 миллионов тонн.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.РБК27 апреля в 23:31
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Россия ограничила экспорт пшеницы. Это может спровоцировать дефицит зерна на мировом рынке
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Установленные Россией квоты на экспорт пшеницы могут спровоцировать ее дефицит на мировом рынке
Эхо Москвы28 апреля в 06:32
Россия, оставив себе зерно, дестабилизирует весь мир? Bloomberg нашел повод укорить Москву
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В Сеть утекли фотографии с Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram фото со съемок сиквелов «Аватара».
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Китай осудил заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море
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Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку
В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
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USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»
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Сеть кинотеатров AMC объявила о прекращении показа фильмов Universal
"AMC больше не будет прокатывать фильмы студии Universal во всех наших кинотеатрах в США, Европе и Ближнем Востоке", — заявил Эйрон.
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В Саратовской области за сутки безработными признаны 187 человек
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