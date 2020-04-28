Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comBloomberg рассказал о дефиците российской пшеницы в мире

Как пишет Bloomberg, впервые за десять лет в мире возникнет опасность истощения российской пшеницы, когда несколько крупных покупателей после пандемии коронавируса спешат совершить дополнительные покупки.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет
 Bloomberg.
РБК27 апреля в 23:31

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Телеканал 360°28 апреля в 11:24

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Bloomberg: мир ждет дефицит российской пшеницы

URA.Ru28 апреля в 01:12

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РБК27 апреля в 23:31

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

РИА Новости28 апреля в 04:22
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Интерфакс 01:42
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Общество

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

Российская газета вчера в 20:37
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Происшествия

Уничтоженные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ

Трое боевиков, ликвидированные в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 02:19
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Энергетика

Нефть Brent поднимается к $26 за баррель

По данным торговой площадки на 05:26 мск июньские фьючерсы Brent торговались на уровне $25,74 за баррель, подорожав на 6,2% от уровня закрытия сессии 29 апреля.
REGNUM вчера в 22:45
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Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
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Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

РИА Новости вчера в 10:36
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Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Политика

Песков предупредил о риске второй волны коронавируса в России

В России сохраняется очень большой риск второй волны заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:13
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Общество

Минфин разрешит пивоварам производить антисептики

Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях.
РБК 01:48
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Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
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Общество

В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки

Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс.— за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
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Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
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Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
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Здоровье

На Украине число больных коронавирусом перевалило за 10 тысяч - Минздрав

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1571 и 1401 человек соответственно.
Украина.ру 02:26
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Политика

МВД Германии запретило деятельность организации «Хезболла» в стране

Представитель МВД Германии Стив Альтер заявил, что министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер принял решение запретить деятельность организации «Хезболла» на территории страны.
RT на русском 02:33
Общество

СМИ узнали о смерти сотрудника ФСО из-за коронавируса

В результате заражения коронавирусом в Москве умер сотрудник Федеральной службы охраны, капитан Александр Филатов.
РБК 02:12
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Политика

Песков не исключил оказание прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
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Политика

В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны

РЕН ТВ вчера в 12:10
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 28 апреля в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении режима нерабочих дней до 12 мая.
Известия 28 апреля в 23:09
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