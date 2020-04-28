с чего всё началось

Как пишет Bloomberg, впервые за десять лет в мире возникнет опасность истощения российской пшеницы, когда несколько крупных покупателей после пандемии коронавируса спешат совершить дополнительные покупки.

Bloomberg рассказал о дефиците российской пшеницы в мире

Общество Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 239

Происшествия Уничтоженные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ Трое боевиков, ликвидированные в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Энергетика Нефть Brent поднимается к $26 за баррель По данным торговой площадки на 05:26 мск июньские фьючерсы Brent торговались на уровне $25,74 за баррель, подорожав на 6,2% от уровня закрытия сессии 29 апреля. 28

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 969

Общество Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram. 271

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,3K

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 896

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 1,8K

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 338

Общество Минфин разрешит пивоварам производить антисептики Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях. 3

Политика В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. 290

Общество «Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков «Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири». 106

Политика МВД Германии запретило деятельность организации «Хезболла» в стране Представитель МВД Германии Стив Альтер заявил, что министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер принял решение запретить деятельность организации «Хезболла» на территории страны.

Политика Песков не исключил оказание прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. 109