Экономика
Evo-rus.comBloomberg рассказал о дефиците российской пшеницы в мире
Как пишет Bloomberg, впервые за десять лет в мире возникнет опасность истощения российской пшеницы, когда несколько крупных покупателей после пандемии коронавируса спешат совершить дополнительные покупки.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.РБК27 апреля в 23:31
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РИА Новости вчера в 15:56
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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РИА Новости вчера в 10:36
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