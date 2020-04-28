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Инфорос
Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире
ФАН
  • Городовой0:30
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Как сообщает агентство Bloomberg, мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса проводят ее дополнительные закупки, передает РБК.В источнике
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С чего всё начиналось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
РБК 27 апреля в 23:31
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Газета.Ru 28 апреля в 05:39
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