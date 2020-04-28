с чего всё началось

Как сообщает агентство Bloomberg, мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса проводят ее дополнительные закупки, передает РБК.

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 1,4K

Шоу-бизнес Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые станут родителями Впервые Джиджи и Зейн начали встречаться пять лет назад — они несколько раз расставались, но спустя время вновь появлялись на публике вместе. 4

Общество В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области. 699

Футбол Первый канал пока не планирует транслировать матчи РПЛ Как сообщил Metaratings.ru источник в спортивной дирекции Первого канала, главный телеканал страны пока не планирует заниматься трансляциями матчей российской Премьер-лиги. 13

Экономика «Ъ»: энергетики просят кабмин России ввести авансовые платежи от бюджетных организаций Российские топливно-энергетические компании просят правительство ввести авансирование платежей за электроэнергию, тепло и газ со стороны бюджетных организаций на период от одного до трех месяцев.

Гаджеты Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.

Происшествия Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times. 60

Хоккей Брызгалов возглавил рейтинг неординарных россиян в НХЛ, Овечкин — 2-й Во время перерыва регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса российская версия официального сайта НХЛ решила составить список самых неординарных россиян, выступавших в североамериканской лиге.

Космос Рогозин процитировал Агафью Тихоновну У себя в Twitter он разместил знаменитую цитату Агафьи Тихоновны о том, что «если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась».

Общество Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что поддерживает продолжение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 90

Общество В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки Число приговоров за мелкие взятки в 2019 году упало на треть по сравнению с 2018 годом, а число приговоров по статьям о получении и даче взятки выросло на 16,8 и на 15,3% соответственно.

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,3K

Общество Путин заявил о беспрецедентной ситуации на рынке нефти Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы глобальной энергетики носят системный характер, но таких масштабных колебаний конъюнктуры, как сегодня, еще не было. 429

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 865

Авто Новый Porsche 911 получил дополнительные функции и цвет Новый Porsche 911 поколения 992 вступает в свой второй модельный год в США с несколькими новыми функциями и поразительным новым цветом кузова Python Green. 2

Энергетика Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25% По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель. 19