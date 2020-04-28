Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.

Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

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