Экономика
РБКBloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
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Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
В середине следующего года может начаться обязательная регистрация мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI), пишет "Коммерсант".
Российская газета 01:30
Общество
Больше половины россиян не ждут окончания самоизоляции раньше июня
Выяснилось, что больше половины респондентов (61%) уверены, что самоизоляция будет снята не раньше июня.
Реальное время 00:54
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
Политика
Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу
Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.
Lenta.ru 00:45
Энергетика
Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»
Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost.
Газета.Ru 01:16
Общество
Россиян предложили штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщил Минюст, штрафовать будут в том числе за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию.
Москва 24 26 апреля в 19:20
Экономика
Россия приостановила экспорт зерна
Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.
Город N (Ростов) вчера в 07:51
Спорт
Яна Кудрявцева проведёт онлайн-тренировку
Чемпионат 25 апреля в 04:33
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости вчера в 04:09
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Гаджеты
WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone
Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
Ведомости вчера в 08:00
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
Общество
В Москве скончался ещё 31 пациент с коронавирусом
«В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение столичного оперативного штаба.
RT на русском 26 апреля в 14:34
Общество
«Бессмертный полк» пройдет онлайн
ЧС-ИНФО вчера в 06:31
Кино
Премьера фильма «Безупречный» пройдет онлайн
Санкт-Петербургские ведомости 26 апреля в 02:40
Общество
России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу
Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости коронавирусом, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Lenta.ru вчера в 22:33
Общество
Роспотребнадзор выступил за продление режима самоизоляции
Ожидается, что на этой неделе президент России Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России, в котором, вероятно, объявит о продлении режима самоизоляции, связанного с пандемией COVID-19.
Оka.fm вчера в 13:00
Происшествия
В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя
Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости вчера в 18:37
Армия и оружие
Подлодка «Ростов-на-Дону» ушла на боевое дежурство к берегам Сирии
Взгляд.ру вчера в 05:19
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру 26 апреля в 11:00
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Коммерсантъ Казань вчера в 02:33
Экономика
В России отмечено снижение продаж антисептиков
Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта.
RT на русском вчера в 23:00
Спорт
Сергей Шубенков допустил возможность ухода в политику
АМИТЕЛ вчера в 22:29
Общество
В Италии объявили о смягчении карантина с 4 мая
В понедельник, 27 апреля, стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о смягчении карантина в стране с 4 мая.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:11