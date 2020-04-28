Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.

Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

Экономика Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина. 56

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов В середине следующего года может начаться обязательная регистрация мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI), пишет "Коммерсант". 861

Общество Больше половины россиян не ждут окончания самоизоляции раньше июня Выяснилось, что больше половины респондентов (61%) уверены, что самоизоляция будет снята не раньше июня.

Экономика Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России. 835

Энергетика Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2» Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost. 70

Экономика Россия приостановила экспорт зерна Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз. 671

Религия Православные христиане отмечают Радоницу Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи. 19

Общество Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве. 2K

Гаджеты WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники. 10

Общество Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих «Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак. 9

Общество В Москве скончался ещё 31 пациент с коронавирусом «В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение столичного оперативного штаба. 309

Общество Роспотребнадзор выступил за продление режима самоизоляции Ожидается, что на этой неделе президент России Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России, в котором, вероятно, объявит о продлении режима самоизоляции, связанного с пандемией COVID-19. 138

Происшествия В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга. 24

Общество Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК . 23