Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.

Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

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Шоу-бизнес Дарья Мороз почтила память своей знаменитой мамы Дарья Мороз признается, что очень скучает по родному человеку. Она решила почтить память любимой мамы.

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