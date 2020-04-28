Экономика
РБКBloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
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Наука
Вирусолог сообщил о механизмах появления иммунитета к COVID-19
Группа исследователей из клиники Charite (Берлин) во главе с вирусологом Кристианом Дростеном сообщила о том, что у людей, которые ранее переболели какими-либо видами коронавирусной инфекции может вырабатываться иммунитет к COVID-19.
Вестник Кавказа 25 апреля в 03:40
Общество
СМИ узнали о планах ввести регистрацию смартфонов с 2021 года
В России с 1 июля 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру, или IMEI.
РБК 00:43
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно снова сменило курс
Piter.tv 26 апреля в 06:29
Общество
В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК вчера в 10:17
Здоровье
В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
Известия 00:55
Общество
Советник Трампа предрек США крупнейший в истории экономический шок
Советник Дональда Трампа Кевин Хассетт высказал свое мнение относительно влияния пандемии коронавируса на экономику США.
Дни24 вчера в 11:46
Транспорт
Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено
Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы.
ИА Порт Амур 26 апреля в 00:19
Происшествия
На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780
В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода.
Российская газета 26 апреля в 07:07
Общество
Антонов сообщил о планах вывоза части российских школьников из США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что часть российских школьников, которые находятся в Соединённых Штатах, вылетят из Нью-Йорка в Москву 28 апреля.
RT на русском вчера в 22:29
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Стало известно о нескольких предупреждениях о коронавирусе Трампу
Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса.
Lenta.ru 00:45
Происшествия
Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска
Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
Известия 26 апреля в 10:27
Общество
В Омской области на майские праздники продлят режим самоизоляции
Сегодня в прямом эфире «Радио России» губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о том, что режим самоизоляции продлят на все майские праздники.
АиФ Омск 00:34
Общество
Вильфанд спрогнозировал рекордно жаркий год
Деловое.ТВ вчера в 02:37
Экономика
Банки выдали 15 млрд рублей кредитов на зарплаты
Российские банки выдали 15 млрд рублей беспроцентных кредитов на выплату зарплат в малом бизнесе. Об этом сообщает Минэкономразвития.
Ведомости 00:43
Экономика
Минпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании.
RT на русском вчера в 05:11
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ вчера в 16:48
Происшествия
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru вчера в 06:00
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru 26 апреля в 20:43
Политика
Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала проверить материал издания Respekt на наличие фейков, передает ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 12:26
Авто
Начали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Тарантас Ньюс 26 апреля в 02:36
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Дарья Мороз почтила память своей знаменитой мамы
Дарья Мороз признается, что очень скучает по родному человеку. Она решила почтить память любимой мамы.
Летидор вчера в 05:45
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество
Уволен обвиняемый в педофилии помощник главы Россельхознадзора Натаров
Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен с госслужбы и освобожден от занимаемой должности.
Народные новости вчера в 13:13
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после избиения полицией жителя Змеиногорска
Змеиногорский Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщения СМИ о неправомерных действиях сотрудников полиции в Змеиногорске.
ПолитСиб.Ру вчера в 22:29
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews 26 апреля в 12:40
Общество
В Калифорнии ужесточат контроль из-за толп людей на пляжах
Власти штата Калифорния ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер из-за коронавируса после того, как множество людей вышли на пляжи в минувшие выходные, заявил губернатор штата Гевин Ньюсом.
РИА Новости 00:43