Экономика

РБКРБКBloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
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Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

РБК23:31

Россия, оставив себе зерно, дестабилизирует весь мир? Bloomberg нашел повод укорить Москву

Царьград13:24

Bloomberg (США): в момент острой необходимости ограничены поставки ведущего мирового производителя пшеницы (Bloomberg)

ИноСМИ04:09
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
2,2K
Общество

Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 13:05
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Экономика

Сергей Катырин назвал регионы, где у бизнеса больше всего форс-мажора

Сергей Катырин: Во-первых, сразу хочу подчеркнуть: мы выдаем сертификаты о форс-мажоре как по внешнеэкономическим, так и по внутренним контрактам на бесплатной основе.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
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Общество

Вирусолог обозначил критерий завершения эпидемии в России

В России общее число заболевших составляет более 87 тысяч человек, всего скончались от болезни 794 человека, выздоровели 7346.
РИА Новости 23:30
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Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия вчера в 10:47
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Общество

В США объявили о начале перебоев с продуктами

Ранее руководство компании закрыло или сократило производство на нескольких предприятиях по всей территории США, включая завод по переработке свинины в Айове, где у нескольких рабочих был выявлен коронавирус.
Московский Комсомолец 17:32
Авто

Редкие багги «Бора» и «Сержант» от «АвтоВАЗа» показали в Сети

В 1994 году рабочую версию концепта багги "Бора" показали на выставке в Великобритании, а уже через год на соревнованиях в ОАЭ в Аравийской пустыне продемонстрировали и тестировачный прототип транспортного средства.
Car.ru 12:37
Происшествия

В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом

РИА Новости 23:14
4
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости 22:42
5
Политика

Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
23
Происшествия

В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 22:14
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Кино

НТВ покажет премьеру фильма «Шугалей» 1 мая

На телеканале НТВ 1 мая состоится премьерный показ российского фильма «Шугалей», основанного на реальных событиях.
ФАН 10:15
6
Политика

Путин потребовал от регионов готовности к ЧП

27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ 08:57
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Политика

Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений

Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.
Пункт А 03:28
824
Космос

Черная дыра стала прародителем нового типа планет

Приливные силы черной дыры притянули к себе водородную оболочку, тем самым превратив звезду в белого карлика, окруженного газовой оболочкой.
ТК Звезда 07:57
1
Здоровье

Профессор РАН объяснил, чем опасна госпитализация с коронавирусом

Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" объяснил, почему госпитализация опасна для больных COVID-19 в "не очень тяжелой" форме.
РИА Новости 20:56
5
Происшествия

Полковник МВД пострадал при взрыве в Волгограде

Известно как минимум об одном пострадавшем: источники сообщают, что ранен полковник МВД в отставке, которому и принадлежала машина.
Инфо24 12:14
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Политика

Не может нормально ходить: экс-дипломат КНДР о состоянии Ким Чен Ына

РЕН ТВ 21:38
Происшествия

Опубликованы данные о заражениях коронавирусом среди волгоградцев

По области коронавирус зарегистрирован у 4 пациентов Николаевского района, 3 случая зафиксировано в Ленинском районе, в городе Волжском заболело 2 человека.
Крестьянская жизнь вчера в 11:47
12
Культура

Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ

В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
138
Здоровье

Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом

В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия 08:00
6
Здоровье

В США назвали новые симптомы коронавируса

Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США внесли шесть новых позиций в список возможных симптомов коронавируса.
Мойка78 вчера в 15:38
29
Общество

Крабовая компания Ксении Собчак вошла в список системообразующих

Ранее с просьбой о включении рыбодобывающих компаний Сахалина в список системообразующих к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратилась мать Ксении Собчак, член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова.
Московский Комсомолец 17:45
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
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Религия

Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу

На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости 18:13
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Политика

Посольство США удалило сообщения о своей лаборатории на Украине

Американское посольство на Украине удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных для человека патогенов.
РЕН ТВ 05:12
1
Общество

В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники

Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
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Хоккей

«Украинский язык я мало где встречал». Русский хоккеист рассказал о жизни на Украине

Российский голкипер «Кременчуг» Никита Сандырев в интервью «СЭ» рассказал, как прошла адаптация в чемпионате Украины.
Спорт-Экспресс 18:57
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