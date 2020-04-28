Экономика
РБКBloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 23:49, Ашберн
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 13:05
Экономика
Сергей Катырин назвал регионы, где у бизнеса больше всего форс-мажора
Сергей Катырин: Во-первых, сразу хочу подчеркнуть: мы выдаем сертификаты о форс-мажоре как по внешнеэкономическим, так и по внутренним контрактам на бесплатной основе.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Общество
Вирусолог обозначил критерий завершения эпидемии в России
В России общее число заболевших составляет более 87 тысяч человек, всего скончались от болезни 794 человека, выздоровели 7346.
РИА Новости 23:30
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
В США объявили о начале перебоев с продуктами
Ранее руководство компании закрыло или сократило производство на нескольких предприятиях по всей территории США, включая завод по переработке свинины в Айове, где у нескольких рабочих был выявлен коронавирус.
Московский Комсомолец 17:32
Авто
Редкие багги «Бора» и «Сержант» от «АвтоВАЗа» показали в Сети
В 1994 году рабочую версию концепта багги "Бора" показали на выставке в Великобритании, а уже через год на соревнованиях в ОАЭ в Аравийской пустыне продемонстрировали и тестировачный прототип транспортного средства.
Car.ru 12:37
Происшествия
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
РИА Новости 23:14
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости 22:42
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Происшествия
В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 22:14
Кино
НТВ покажет премьеру фильма «Шугалей» 1 мая
На телеканале НТВ 1 мая состоится премьерный показ российского фильма «Шугалей», основанного на реальных событиях.
ФАН 10:15
Политика
Путин потребовал от регионов готовности к ЧП
27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ 08:57
Политика
Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений
Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.
Пункт А 03:28
Космос
Черная дыра стала прародителем нового типа планет
Приливные силы черной дыры притянули к себе водородную оболочку, тем самым превратив звезду в белого карлика, окруженного газовой оболочкой.
ТК Звезда 07:57
Здоровье
Профессор РАН объяснил, чем опасна госпитализация с коронавирусом
Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" объяснил, почему госпитализация опасна для больных COVID-19 в "не очень тяжелой" форме.
РИА Новости 20:56
Происшествия
Полковник МВД пострадал при взрыве в Волгограде
Известно как минимум об одном пострадавшем: источники сообщают, что ранен полковник МВД в отставке, которому и принадлежала машина.
Инфо24 12:14
Происшествия
Опубликованы данные о заражениях коронавирусом среди волгоградцев
По области коронавирус зарегистрирован у 4 пациентов Николаевского района, 3 случая зафиксировано в Ленинском районе, в городе Волжском заболело 2 человека.
Крестьянская жизнь вчера в 11:47
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Здоровье
Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом
В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия 08:00
Здоровье
В США назвали новые симптомы коронавируса
Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США внесли шесть новых позиций в список возможных симптомов коронавируса.
Мойка78 вчера в 15:38
Общество
Крабовая компания Ксении Собчак вошла в список системообразующих
Ранее с просьбой о включении рыбодобывающих компаний Сахалина в список системообразующих к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратилась мать Ксении Собчак, член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова.
Московский Комсомолец 17:45
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости 18:13
Политика
Посольство США удалило сообщения о своей лаборатории на Украине
Американское посольство на Украине удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных для человека патогенов.
РЕН ТВ 05:12
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Хоккей
«Украинский язык я мало где встречал». Русский хоккеист рассказал о жизни на Украине
Российский голкипер «Кременчуг» Никита Сандырев в интервью «СЭ» рассказал, как прошла адаптация в чемпионате Украины.
Спорт-Экспресс 18:57