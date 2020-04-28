Экономика
Газета.RuBloomberg сообщил о мировом дефиците российской пшеницы
Впервые за десятилетие мир рискует быть отрезанным от российской пшеницы, так как Россия "закрыла окно" и перестала вывозить зерно за границу на фоне пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.РБКвчера в 23:31
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