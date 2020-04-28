с чего всё началось

Впервые за десятилетие мир рискует быть отрезанным от российской пшеницы, так как Россия "закрыла окно" и перестала вывозить зерно за границу на фоне пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.

Финансы Рубль умеренно снижается к доллару и евро Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов вслед за ценами на нефть, следует из данных Московской биржи. 14

Экономика Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку «Около 50% предпринимателей не планируют обращаться в банки за поддержкой, так как не видят в предлагаемых государством мерах реальной помощи и считают это дополнительной нагрузкой и обременением на ближайший период в связи с отсутствием выручки и перспектив ее роста»,— заявили в ТПП. 3

Авто «АвтоВАЗ» ждут массовые сокращения Эксперты считают, что, в связи с тяжелым экономическим положением предприятия, без сокращений персонала уже не обойтись. 22

Общество В Крыму обнаружили еще девять больных коронавирусом Семь человек из Ялты находились в обсерваторе после контакта с заболевшими. Результаты обнаружили на 10 день исследования.

Здоровье У детей выявлен опаснейший синдром на фоне коронавируса Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии разослали врачам экстренное предупреждение о резком росте количества детей, попадающих в реанимацию с новым загадочным воспалительным синдромом, связанным с коронавирусом. 22

Хоккей Глава профсоюза КХЛ Коваленко высказался о потолке зарплат Глава профсоюза хоккеистов КХЛ Андрей Коваленко высказался по поводу потолка зарплат лиги, который в новом сезоне будет жестким и составит 900 миллионов рублей.

Общество «Синдикат-100» назвал закон о фейках давлением на журналистов Власти начали активно использовать пандемию коронавируса для давления на независимые СМИ, сказано в обращении, с которым выступило сегодня объединение российских изданий "Синдикат-100".

Политика Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС). 131

Экономика В России отмечено снижение продаж антисептиков Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. 41

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 376

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1,1K

Футбол Уткин заступился за вратаря Фролова Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент с вратарем "Крыльев Советов" Евгениев Фроловым. 3