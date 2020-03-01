Политика

Газета.RuГазета.RuBloomberg сообщил о новых правилах Мишустина для министров

Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел новые правила для министров, пишет Bloomberg. Как стало известно изданию, Мишустин созывает совещания в 9 утра и назначает встречи с коллегами на субботу и воскресенье.
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Bloomberg рассказало о новом правиле Мишустина для министров

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Bloomberg сообщил о новых правилах Мишустина для министров

Газета.Ru08:46

Bloomberg сообщил о «переделывании под себя» Мишустиным госаппарата

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Bloomberg: Мишустин «переделывает под себя» госаппарат

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Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров

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URA.Ru08:27

Bloomberg рассказал о встречах Мишустина с коллегами по выходным и совещаниях в 9 утра

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:10, Ашберн
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Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
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Ранее украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины заявило, что правила выезда в Россию для украинцев ужесточены.
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Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
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С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».
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