Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел новые правила для министров, пишет Bloomberg. Как стало известно изданию, Мишустин созывает совещания в 9 утра и назначает встречи с коллегами на субботу и воскресенье.

Bloomberg сообщил о новых правилах Мишустина для министров

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