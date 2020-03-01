Политика
Газета.RuBloomberg сообщил о новых правилах Мишустина для министров
Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел новые правила для министров, пишет Bloomberg. Как стало известно изданию, Мишустин созывает совещания в 9 утра и назначает встречи с коллегами на субботу и воскресенье.
Читать в источнике
Оценить338
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:10, Ашберн
Армия и оружие
Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»
Происшествия
Полиция задержала главного редактора Sputnik Турция
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что в Стамбуле был задержан сотрудник Sputnik Турция.
Политика
Лавров и Чавушоглу обсудили задержание сотрудников Sputnik Турция
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по поводу задержания сотрудников Sputnik Турция.
Происшествия
СК начал проверку после смерти семейной пары в Москве
Следователи начали проверку, после того как в квартире на Большой Филевской улице в Москве нашли тела семейной пары.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Политика
Границу Турции и ЕС пересекли более 76 тысяч беженцев
Границы Турции с Евросоюзом пересекло более 76 тыс. мигрантов, сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в Twitter.
Футбол
Семин отреагировал на критику Губерниева
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Биатлон
Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах
На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах прошла гонка преследования на 12,5 км у мужчин.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Общество
Японская журналистка восхитилась гостеприимством россиян
Японская журналистка Кеко Огино в статье для издания Асахи симбун рассказала, что ее поразило, с какой простотой русские принимают гостей.
Политика
В Госдуме оценили ужесточение правил выезда в Россию для украинцев
Ранее украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины заявило, что правила выезда в Россию для украинцев ужесточены.
Общество
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Футбол
Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче против «Урала»
Спорт
Российский саночник Репилов победил в общем зачете Кубка мира
Россиянин Роман Репилов победил в общем зачете Кубка мира 2019/2020 годов по санному спорту. Семен Павличенко занял третье место.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Спорт
Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Транспорт
Люксембург стал страной с бесплатным общественным транспортом
С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».
Общество
Япония завершила эвакуацию с лайнера Diamond Princess
Японские власти завершили эвакуацию с лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине в порту из-за коронавируса.
Хоккей
«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ
Казахстанский «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Футбол
Льорис пропустит матч «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном» из-за травмы
«Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» объявили стартовые составы на матч 28-го тура АПЛ.
Общество
Масленичные гулянья начались в парках Липецка
Главный символ праздника в этом году - Жар-Птица - "облетит" все парки и своим пером "зажжет" чучело Масленицы.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как вести себя за рулём при симптомах инфаркта
В конце прошлого года Минздрав предложил аптекам бесплатно выдавать лекарства по рецепту врача в обмен на компенсации для людей, перенёсших инфаркт или инсульт.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Политика
Байден лидирует на праймериз в Южной Каролине
Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, которые состоялись в американском штате Южная Каролина в субботу, 29 февраля.
Финансы
Граждане РФ накопили в банках на текущих счетах рекордную сумму
Физические лица держат на текущих счетах в российских банках 8 трлн рублей, или 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.