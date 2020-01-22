Гаджеты
ВедомостиBloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone
Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Новая модель будет более доступной, чем текущая линейка телефонов от Apple, но при этом будет оснащена тем же процессором, что и iPhone 11.
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Здоровье
4 способа, как побороть плохой запах изо рта, назвал индийский врач
Четыре способа, как побороть плохой запах изо рта, назвал индийский врач Прерна Танеджа.
Происшествия
У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус
22 января двух пассажиров, прилетевших в Санкт-Петербург из Китая, госпитализировали в аэропорту Пулково.
Шоу-бизнес
Сыну Никаса Сафронова понадобилась помощь медиков в Африке
Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин обратился за помощью врачей во время отдыха в Африке.
Общество
В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам
Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
Происшествия
У экс-министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз
Обвиняемому в мошенничестве экс-министру Михаилу Абызову диагностировали острый невроз, соответствующие справки представлены стороной защиты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.
Общество
Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань
Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
Футбол
Краневиттер прибыл в Мексику для подписания контракта с «Монтерреем»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер уже находится в Мексике, где в ближайшее время он должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Монтерреем».
Общество
Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме
В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Футбол
Автогол Буффона не помешал «Ювентусу» пройти «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии
Туринский «Ювентус» уверенно победил «Рому» на своём поле в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу (3:1).
Происшествия
Александр Емельяненко арестован за хулиганство
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Общество
Врачи назвали привычки, провоцирующие развитие рака
Исследования демонстрируют связь между низким уровнем гормона сна с увеличенным риском развития онкологии.
Экономика
Сенатор оценил закрепление МРОТ на уровне прожиточного минимума
Президент РФ Владимир Путин 20 января 2020 года внес на рассмотрение в Государственную Думу проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".
Футбол
Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Авто
Mercedes-Benz показал почти готовый E-Class
В продажу обновленные Mercedes-Benz E-Class поступят с лета в Европе. До России доберутся несколько позже.
Технологии
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
Политика
Путин призвал усовершенствовать структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса, от потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума в РФ.
Футбол
Никола Влашич: «Из шести матчей группового турнира Лиги Европы мы пять провели с преимуществом»
Футболист рассказал о том, как стал лидером команды и прокомментировал неудачное выступление ЦСКА в Лиге Европы.
Политика
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Король никуда не уходит
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик о подготовке к бою с Тони Фергюсоном.
Кино
Кинокритики признали «Дылду» лучшим фильмом 2019 года
Фигурное катание
Зуева об ошибке Тарасовой и Морозова на ЧЕ: просто потеряли контроль
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов ошиблись на поддержке во время исполнения короткой программы на чемпионате Европы в Граце из-за того, что потеряли контроль, сказала тренер спортивной пары Марина Зуева.
Общество
Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу
Футбол
«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубль
Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
Футбол
«Лестер» разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ
Футболисты «Лестера» нанесли крупное поражение игрокам «Вест Хэма» в домашнем матче 24-го тура АПЛ.
Шоу-бизнес
Умер заслуженный артист России Данила Перов
Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.