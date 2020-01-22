Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Новая модель будет более доступной, чем текущая линейка телефонов от Apple, но при этом будет оснащена тем же процессором, что и iPhone 11.

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