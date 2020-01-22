Гаджеты
ВедомостиBloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone
Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Новая модель будет более доступной, чем текущая линейка телефонов от Apple, но при этом будет оснащена тем же процессором, что и iPhone 11.
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Авто
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В среду, 22 января, в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.
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Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову еще на два месяца
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Обнародован состав нового правительства
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе приветствовала украинского премьера Алексея Гончарука на русском языке, но затем обратила внимание делегации, что на Украине не все любят этот язык.
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Бывшая жена лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда впервые после развода с музыкантом вышла в свет с новым мужчиной.
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Экс-игрок сборной России и питерского "Зенита" Владимир Быстров считает, что форвард "сине-бело-голубых" Александр Кокорин принял правильное решение, отправившись в аренду в "Сочи".
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На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
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