Гаджеты

ВедомостиВедомостиBloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone

Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Новая модель будет более доступной, чем текущая линейка телефонов от Apple, но при этом будет оснащена тем же процессором, что и iPhone 11.
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Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone

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Bloomberg: производство новой бюджетной модели iPhone могут начать в феврале

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Bloomberg: Apple выпустит бюджетный смартфон в марте 2020 года

Коммерсантъ07:03

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РБК04:37

IPhone опустит ценовую планку

Коммерсантъ FMвчера в 11:33
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Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
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Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову еще на два месяца

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Первый замгенпрокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.
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Политика

Вероника Скворцова может покинуть пост главы Минздрава

Вероника Скворцова возглавила Минздрав в 2012 году. До этого она работала заместителем министра здравоохранения и соцразвития.
Gazeta.SPb вчера в 09:53
Политика

Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
РИА Новости 11:24
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
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Авто

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ToDay News Ufa 20 января в 08:51
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Обнародован состав нового правительства

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Газета.Ru 10:27
Финансы

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получит право осуществлять инвестиции без иностранных партнеров, только с российскими инвесторами, сообщил генеральный директор организации Кирилл Дмитриев.
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
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РИА Новости 10:40
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Бывшая жена лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда впервые после развода с музыкантом вышла в свет с новым мужчиной.
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Один пожарный погиб и трое пострадали при взрыве газа в Подмосковье, - пишет Mash.
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Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Киев запросил у Москвы проведение встречи Зеленского с Путиным в Израиле.
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Быстров прокомментировал переход Кокорина в «Сочи»

Экс-игрок сборной России и питерского "Зенита" Владимир Быстров считает, что форвард "сине-бело-голубых" Александр Кокорин принял правильное решение, отправившись в аренду в "Сочи".
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Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
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Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

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Во время майских праздников россиянам покажут такие отечественные киноленты, как «Стрельцов», «Подольские курсанты» и два российских анимационных фильма.
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