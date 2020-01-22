Гаджеты
КоммерсантъBloomberg: Apple выпустит бюджетный смартфон в марте 2020 года
Американская корпорация Apple начнет сборку новой бюджетной модели iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании. Представить новое устройство компания планирует в марте.
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Политика
Зеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра»
Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Политика
Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды
Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова помирилась с восточным бизнесменом
Скажете странно, если бы не было так жизненно, ведь еще не остыла Сеть от бурных разоблачений подноготной обоими возлюбленными, как Евгения Феофилактова уже поздравляет с днем рождения Гиагиа, называя его, «мой дорогой Лев!» в личном блоге.
Армия и оружие
Сербия купила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»
Сербия закупила у России батарею комплексов ПВО «Панцирь-С1», реализация поставки завершится в 2020 году, сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Космос
Индия отправит робота-женщину в космос
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии
Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Шоу-бизнес
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
Футбол
«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубль
Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
Футбол
«Ювентус» разгромил «Рому» и вышел в полуфинал кубка Италии
«Ювентус» в рамках 1/16 кубка Италии по футболу с крупным счетом обыграл «Рому». Матч, который состоялся в Турине, завершился со счетом 3:1.
Футбол
Жано Ананидзе подписал контракт с кипрским «Анортосисом»
Экс-футболист московского "Спартака" Жано Ананидзе стал игроком "Анортосиса", сообщается на официальном сайте кипрского клуба.
Спорт
WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
Наука
Ученые обнаружили в Китае неизвестный вид летающих динозавров
Группа ученых обнаружила в Китае неизвестный ранее вид летающих динозавров.
Происшествия
По факту драки депутата в Киеве возбуждено дело
На Украине возбуждено уголовное дело после драки депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с одним из посетителей кафе в столице.
Происшествия
Микроавтобус изменился до неузнаваемости после ДТП перед Долинском
В ночном ДТП перед Долинском поучаствовали микроавтобус и грузовик.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Общество
Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
Авто
Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России
Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
Общество
Новая «Миссис Вселенная» из России рассказала о победе
Победительница конкурса "Миссис Вселенная — 2020" в Болгарии Ксения Вербицкая рассказала "360", что благодаря одной из своих пациенток она оказалась на конкурсе "Миссис Санкт-Петербург".
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на второе гражданство
Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список чиновников, которым будет запрещено иметь иностранное гражданство.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Единоборства
АСА: арест Александра Емельяненко не повлияет на его бой с Исмаиловым
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Технологии
МТС установила станцию сотовой связи в Антарктиде
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Политика
Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ
20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Хоккей
Артемий Панарин пропустит Матч звезд НХЛ
Космос