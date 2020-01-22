Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: Apple выпустит бюджетный смартфон в марте 2020 года

Американская корпорация Apple начнет сборку новой бюджетной модели iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании. Представить новое устройство компания планирует в марте.
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Bloomberg: Apple выпустит бюджетный смартфон в марте 2020 года

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В марте Apple выпустит дешевый «iPhone SE 2». Что о нем известно

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Сербия купила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»

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Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
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В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов

В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
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«Барселона» вырвала победу у «Ибицы», Гризманн оформил дубль

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте – отличился Пеп Кабалле. Чемпион страны вырвал победу благодаря дублю Антуана Гризмана.
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«Ювентус» разгромил «Рому» и вышел в полуфинал кубка Италии

«Ювентус» в рамках 1/16 кубка Италии по футболу с крупным счетом обыграл «Рому». Матч, который состоялся в Турине, завершился со счетом 3:1.
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Жано Ананидзе подписал контракт с кипрским «Анортосисом»

Экс-футболист московского "Спартака" Жано Ананидзе стал игроком "Анортосиса", сообщается на официальном сайте кипрского клуба.
РИА Новости 15:11
Спорт

WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
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Наука

Ученые обнаружили в Китае неизвестный вид летающих динозавров

Группа ученых обнаружила в Китае неизвестный ранее вид летающих динозавров.
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По факту драки депутата в Киеве возбуждено дело

На Украине возбуждено уголовное дело после драки депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с одним из посетителей кафе в столице.
Газета.Ru 15:43
Происшествия

Микроавтобус изменился до неузнаваемости после ДТП перед Долинском

В ночном ДТП перед Долинском поучаствовали микроавтобус и грузовик.
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Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

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Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
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Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить

В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
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Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
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Общество

Новая «Миссис Вселенная» из России рассказала о победе

Победительница конкурса "Миссис Вселенная — 2020" в Болгарии Ксения Вербицкая рассказала "360", что благодаря одной из своих пациенток она оказалась на конкурсе "Миссис Санкт-Петербург".
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Матвиенко предложила расширить запрет на второе гражданство

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ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
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20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
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Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
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Артемий Панарин пропустит Матч звезд НХЛ

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Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни

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