Американская корпорация Apple начнет сборку новой бюджетной модели iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании. Представить новое устройство компания планирует в марте.

Политика Зеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра» Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Политика Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда.

Шоу-бизнес Евгения Феофилактова помирилась с восточным бизнесменом Скажете странно, если бы не было так жизненно, ведь еще не остыла Сеть от бурных разоблачений подноготной обоими возлюбленными, как Евгения Феофилактова уже поздравляет с днем рождения Гиагиа, называя его, «мой дорогой Лев!» в личном блоге.

Шоу-бизнес В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.

Происшествия По факту драки депутата в Киеве возбуждено дело На Украине возбуждено уголовное дело после драки депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с одним из посетителей кафе в столице.

Общество Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.

Общество Новая «Миссис Вселенная» из России рассказала о победе Победительница конкурса "Миссис Вселенная — 2020" в Болгарии Ксения Вербицкая рассказала "360", что благодаря одной из своих пациенток она оказалась на конкурсе "Миссис Санкт-Петербург".

Политика Матвиенко предложила расширить запрет на второе гражданство Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список чиновников, которым будет запрещено иметь иностранное гражданство.

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Общество В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Политика Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ 20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.