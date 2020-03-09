Энергетика
РБКBloomberg сообщил о планах «Роснефти» наращивать добычу с апреля
«Роснефть» планирует увеличить добычу нефти в апреле, сразу после того, как сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу, перестанет действовать, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
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