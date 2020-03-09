с чего всё началось

«Роснефть» планирует увеличить добычу нефти в апреле, сразу после того, как сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу, перестанет действовать, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.

Bloomberg сообщил о планах «Роснефти» наращивать добычу с апреля

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Финансы После рекордного падения цена на нефть во вторник стала расти Bloomberg в свою очередь напоминает, что накануне котировки резко упали, более чем на 10 долларов, отреагировав на выход России из сделки с ОПЕК+, которая предусматривала значительное сокращение добычи.