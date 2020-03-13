Политика
Вести.RuBloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США
Президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.
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Здоровье
В Башкирии сообщили о ситуации с распространением коронавируса
По всему миру из более чем 125 тысяч заразившихся коронавирусом 4615 умерли от осложнений, сообщил врио руководителя управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан Александр Жеребцов.
Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Политика
Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился
Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
Общество
На Кубани запретили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился запретить проведение массовых мероприятий в регионе Вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала МРТ из-за острых болей
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают в Дубае
Молодая жена юмориста призналась, что это первый ее отпуск за долгое время. Кроме того, она сообщила, что очень любит Дубай.
Политика
В ДНР опровергли слова Авакова о 12 заболевших коронавирусом
Заявление властей Украины о 12 заболевших коронавирусом в ДНР не соответствует действительности.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Происшествия
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом
В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Здоровье
Американцам посоветовали лечиться от коронавируса водкой
От имени больницы Сент-Люк из американского города Канзас-Сити в интернете активно циркулирует пресс-релиз, в котором американцам настоятельно советуют использовать водку, если они хотят уберечься от коронавируса.
Происшествия
Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии
«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Автоспорт
«Формула-1» отменила Гран-при в Бахрейне и во Вьетнаме
"В связи с продолжающимся глобальным распространением вируса COVID-19 и после обсуждений с FIA и организаторами гонок было принято решение отложить Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама, которые должны были состояться 20-22 марта и 3-5 апреля соответственно" - сообщается в официальном заявлении в Twitter.
Финансы
В Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года
Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Армия и оружие
Швеция заявила об угрозе военной эскалации в Балтийском регионе
Ситуация с политикой безопасности в регионе Балтийского моря ухудшилась, что означает повышенный риск военных инцидентов и конфронтации, сообщает Associated Press со ссылкой на документ службы внешней разведки Швеции (MUST).
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Политика
МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17
Москва, 13 марта 2020, 15:17 — REGNUM Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подвергла критике заявления австралийских официальных лиц, связанных с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17.
Общество
Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»
Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
Армия и оружие
Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД
В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Космос
NASA: выбраны научные программы для лунной орбитальной станции Gateway
Две научные программы выбраны для реализации на лунной орбитальной станции Gateway, 12 марта сообщает сайт NASA.
Здоровье
В Екатеринбурге две недели не могут взять анализ на коронавирус у женщины с пневмонией
Жительница Екатеринбурга Елена Бобкова вторую неделю не может добиться, чтобы у ее дочери - 25-летней Елизаветы Ждановой - взяли анализ на коронавирус COVID-19, хотя она действует четко по рекомендованной чиновниками инструкции.
Армия и оружие
Китайское Sohu «нашло» первую цель России в вероятной глобальной войне
Происшествия
Двух полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге
Майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева сделали фотографию в одном из столичных моргов.
Армия и оружие