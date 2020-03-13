Президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

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