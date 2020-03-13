Политика

Вести.RuВести.RuBloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

Президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.
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Bloomberg узнал о планах Трампа объявить режим ЧС из-за коронавируса

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По всему миру из более чем 125 тысяч заразившихся коронавирусом 4615 умерли от осложнений, сообщил врио руководителя управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан Александр Жеребцов.
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Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
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ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

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Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился

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РИА Новости 11:49
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На Кубани запретили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился запретить проведение массовых мероприятий в регионе Вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны.
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Молодая жена юмориста призналась, что это первый ее отпуск за долгое время. Кроме того, она сообщила, что очень любит Дубай.
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В ДНР опровергли слова Авакова о 12 заболевших коронавирусом

Заявление властей Украины о 12 заболевших коронавирусом в ДНР не соответствует действительности.
РБК 10:21
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Газета.Ru 11:23
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В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
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На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК 11:03
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Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
RT на русском 11:19
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Американцам посоветовали лечиться от коронавируса водкой

От имени больницы Сент-Люк из американского города Канзас-Сити в интернете активно циркулирует пресс-релиз, в котором американцам настоятельно советуют использовать водку, если они хотят уберечься от коронавируса.
Журналистская правда 12:44
Происшествия

Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии

«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
RT на русском 11:47
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В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
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«Формула-1» отменила Гран-при в Бахрейне и во Вьетнаме

"В связи с продолжающимся глобальным распространением вируса COVID-19 и после обсуждений с FIA и организаторами гонок было принято решение отложить Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама, которые должны были состояться 20-22 марта и 3-5 апреля соответственно" - сообщается в официальном заявлении в Twitter.
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В Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года

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Ситуация с политикой безопасности в регионе Балтийского моря ухудшилась, что означает повышенный риск военных инцидентов и конфронтации, сообщает Associated Press со ссылкой на документ службы внешней разведки Швеции (MUST).
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Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

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РБК вчера в 10:52
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МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17

Москва, 13 марта 2020, 15:17 — REGNUM Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подвергла критике заявления австралийских официальных лиц, связанных с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17.
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Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»

Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
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Армия и оружие

Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
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NASA: выбраны научные программы для лунной орбитальной станции Gateway

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Майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева сделали фотографию в одном из столичных моргов.
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В Брянскую область выдвинулись войска ПВО

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