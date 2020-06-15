с чего всё началось

ВЭБ до конца лета намерен разработать правила размещения «зеленых облигаций». Их задачей станет привлечение компаниями средств для проектов, связанных с защитой окружающей среды, сообщает агентство Bloomberg.

Общество Россияне смогут получить соцпомощь без справок Как отмечается в сообщении на сайте Правительства РФ, это сделает получение помощи "простым и доступным". 1,4K

Происшествия При стрельбе в Атланте погибли два человека Два человека стали жертвами стрельбы, произошедшей в американском городе Атланта, сообщает Fox News.

Наука Объяснено похолодание в Антарктиде Тающие ледники объясняют недавнее похолодание в Антарктиде. Самой сложной точкой земного шара для изучения считается Южный океан.

Происшествия Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир. 34

Футбол Тренер «Локомотива» Николич не намерен менять стиль команды Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не планирует менять стиль команды.

Наука Обнаружили ходившего на двух лапах древнего крокодила Согласно исследованию, опубликованному учеными из Квинслендского университета, некоторые из представителей древних крокодилов ходили на двух лапах, сообщает ToDay News Ufa. 98

Шоу-бизнес Волочкова устроила Борисовой балетный «ад» В финале Анастасия Волочкова заявила, что в отличие от обсуждений, которые устраивает ей Дана Борисова, ее шпагат - очень продуктивная вещь, потому что он мотивирует детей и становится стимулом для того, чтобы они тоже стремились к подобным вершинам. 8

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 628

Хоккей Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.

Авто Владельцы Ford Mustang судятся из-за механической коробки Новый коллективный иск от владельцев Mustang 2011–2020 годов выпуска описывает ряд неисправностей шестиступенчатой механической коробки передач модификаций MT82 и MT82-D4.

Здоровье Тест на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации Россияне будут сдавать тест на коронавирус при поступлении в стационар за счет обязательного медицинского страхования, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). 57

Шоу-бизнес Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе Экс-участник "Фабрики звезд" Дмитрий Бикбаев остался недоволен сотрудничеством с мужем Веры Брежневой.

Космос Астрономы обнаружили возможный источник необычных космических сигналов Наблюдения показали, что у магнитаров яркие вспышки способны сопровождаться потоками радиоизлучения, что может помочь в объяснении механизмов возникновения FRB (необычных радиоимпульсов в несколько миллисекунд, сопровождающихся выбросом в космическое пространство большого количества энергии, которую в течение нескольких десятков тысяч лет излучает Солнце).

Армия и оружие Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.

Политика В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия. 2,9K

Происшествия В Брянске обнаружили тело женщины со следами укусов животных Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело после того, как 12 июня в Бежицком районе Брянска было обнаружено тело женщины с повреждениями, похожими на укусы животных. 28