Экономика
РБКBloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»
ВЭБ до конца лета намерен разработать правила размещения «зеленых облигаций». Их задачей станет привлечение компаниями средств для проектов, связанных с защитой окружающей среды, сообщает агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Еще до аварии на ТЭЦ «Норникеля» Мирошниченко писал о разработке национального стандарта привлечения инвестиций в зеленые проекты в колонке для приложения к «Коммерсанту».Forbes09:23
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Общество
Россияне смогут получить соцпомощь без справок
Как отмечается в сообщении на сайте Правительства РФ, это сделает получение помощи "простым и доступным".
Труд вчера в 05:44
Общество
Диетолог раскрыл способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Диетолог назвал способ избавиться от тяги к сладкому за неделю. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 01:50
Шоу-бизнес
Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине
Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
Происшествия
При стрельбе в Атланте погибли два человека
Два человека стали жертвами стрельбы, произошедшей в американском городе Атланта, сообщает Fox News.
Аргументы и Факты 17:36
Наука
Объяснено похолодание в Антарктиде
Тающие ледники объясняют недавнее похолодание в Антарктиде. Самой сложной точкой земного шара для изучения считается Южный океан.
Goroday.ru 03:32
Происшествия
Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести
Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир.
Lenta.ru вчера в 20:29
Футбол
Тренер «Локомотива» Николич не намерен менять стиль команды
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не планирует менять стиль команды.
Газета.Ru 15:50
Наука
Обнаружили ходившего на двух лапах древнего крокодила
Согласно исследованию, опубликованному учеными из Квинслендского университета, некоторые из представителей древних крокодилов ходили на двух лапах, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 12 июня в 11:18
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Газета.Ru 14:18
Политика
Путин рассказал, как решался вопрос о взятии аэропорта в Приштине
Напомним, в июне 1999 года сводный батальон российских воздушно-десантных войск занял аэродром Слатина в Приштине до того, как это сделали подразделения войск НАТО.
ИА Красная Весна 12:39
Шоу-бизнес
Волочкова устроила Борисовой балетный «ад»
В финале Анастасия Волочкова заявила, что в отличие от обсуждений, которые устраивает ей Дана Борисова, ее шпагат - очень продуктивная вещь, потому что он мотивирует детей и становится стимулом для того, чтобы они тоже стремились к подобным вершинам.
Территория новостей 13:09
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
ГТРК Самара вчера в 06:56
Хоккей
Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32
Авто
Владельцы Ford Mustang судятся из-за механической коробки
Новый коллективный иск от владельцев Mustang 2011–2020 годов выпуска описывает ряд неисправностей шестиступенчатой механической коробки передач модификаций MT82 и MT82-D4.
Motor 05:00
Космос
Российский «Союз» подешевеет из-за Crew Dragon
Lenta.ru 12 июня в 06:32
Здоровье
Тест на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации
Россияне будут сдавать тест на коронавирус при поступлении в стационар за счет обязательного медицинского страхования, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
Экономика сегодня 11 июня в 13:30
Шоу-бизнес
Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе
Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе Экс-участник "Фабрики звезд" Дмитрий Бикбаев остался недоволен сотрудничеством с мужем Веры Брежневой.
Экспресс газета 13:08
Космос
Астрономы обнаружили возможный источник необычных космических сигналов
Наблюдения показали, что у магнитаров яркие вспышки способны сопровождаться потоками радиоизлучения, что может помочь в объяснении механизмов возникновения FRB (необычных радиоимпульсов в несколько миллисекунд, сопровождающихся выбросом в космическое пространство большого количества энергии, которую в течение нескольких десятков тысяч лет излучает Солнце).
ГТРК Самара 11 июня в 17:32
Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС 18:05
Политика
В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием
В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс 06:27
Армия и оружие
Стратегический подводный крейсер «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ
Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» торжественно включили в состав Северного флота ВМФ России.
Общественное телевидение России 12 июня в 06:26
Происшествия
В Брянске обнаружили тело женщины со следами укусов животных
Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело после того, как 12 июня в Бежицком районе Брянска было обнаружено тело женщины с повреждениями, похожими на укусы животных.
ТАСС 12:00
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Футбол
«Бавария» вырвала победу в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха
«Бавария» обыграла «Боруссию» (Менхенгладбах) со счетом 2:1 в матче 31-го тура бундеслиги.
Спорт-Экспресс вчера в 14:23
Космос
New Horizons сфотографировал две ближайшие к Солнцу звезды
N+1 вчера в 03:05