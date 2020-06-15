с чего всё началось

ВЭБ до конца лета намерен разработать правила размещения «зеленых облигаций». Их задачей станет привлечение компаниями средств для проектов, связанных с защитой окружающей среды, сообщает агентство Bloomberg.

Происшествия Спасавший тонущего ребенка глава ассоциации фермеров Кубани погиб В Краснодарском крае погиб спасший тонущего ребенка глава ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Кубани Виктор Сергеев. 57

Экономика В ФРС спрогнозировали уровень безработицы в США Вашингтон, 14 июня 2020, 23:39 — REGNUM Уровень безработицы в Соединенных Штатах к концу 2020 года останется высоким, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в эфире телеканала CBS.

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,6K

Происшествия В США объяснили различие убийств чернокожих в Миннеаполисе и Атланте Единственный чернокожий в кабинете президента США Дональда Трампа, министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон объяснил различие двух резонансных убийств афроамериканцев при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Атланте (штат Джорджия).

Общество В Госдуме предлагают создать стандарты для нетрадиционной медицины Усилить контроль за народными целителями и шаманами, которые вместо лечения вредят здоровью, попросили депутаты Госдумы правительство РФ.

Армия и оружие Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. 2

Экономика «Страховать от коронавируса – безнравственно» Значит, либо ты заранее клиента обманываешь, либо это колоссальный, неоправданный и непросчитанный риск для страховой компании.

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель выписалась из роддома Несколько дней назад Ольга Рапунцель во второй раз стала мамой.

Общество Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. 5

Наука Разработан источник питания, работающий на соли Инновационный накопитель энергии на основе соли создали российские и американские ученые, сообщает ToDay News Ufa. 14

Политика Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. 2,9K

Игры PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу». 2

Политика В Белоруссии расскажут о фактах вмешательства во внутренние дела Власти Белоруссии хотят обнародовать факты вмешательства во внутренние дела страны. Это связано с делом Белгазпромбанка.

Общество Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно». 474

Происшествия Минздрав не считает коронавирус причиной смерти двоих сахалинцев О смерти двоих пациентов регионального сосудистого центра, который сегодня закрыт на карантин из-за вспышки COVID-19, стало известно утром 14 июня. 7