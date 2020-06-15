Экономика
РБКBloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»
ВЭБ до конца лета намерен разработать правила размещения «зеленых облигаций». Их задачей станет привлечение компаниями средств для проектов, связанных с защитой окружающей среды, сообщает агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Еще до аварии на ТЭЦ «Норникеля» Мирошниченко писал о разработке национального стандарта привлечения инвестиций в зеленые проекты в колонке для приложения к «Коммерсанту».Forbes09:23
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Bloomberg: авария в Норильске подтолкнула Путина ускорить экологическую реформу
Реальное время12 июня в 18:28
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Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском 19:18
Армия и оружие
Более 5 тыс. российских военных вылечились от коронавируса
С начала распространения эпидемии коронавирусной инфекции от заболевания вылечились более 5 тыс. российских военнослужащих.
РБК 15:50
Происшествия
Спасавший тонущего ребенка глава ассоциации фермеров Кубани погиб
В Краснодарском крае погиб спасший тонущего ребенка глава ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Кубани Виктор Сергеев.
Газета.Ru 16:46
Игры
Кот в мире без людей: игра «Stray» выйдет в 2021 году
Игра "Stray" расскажет о бродячем коте, живущем в городе, населенном роботами.
SM News 12 июня в 05:30
Экономика
В ФРС спрогнозировали уровень безработицы в США
Вашингтон, 14 июня 2020, 23:39 — REGNUM Уровень безработицы в Соединенных Штатах к концу 2020 года останется высоким, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в эфире телеканала CBS.
REGNUM 16:39
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 12 июня в 20:29
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Игры
Sony показала новую консоль PlayStation 5
Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
Компания 12 июня в 02:53
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Происшествия
В США объяснили различие убийств чернокожих в Миннеаполисе и Атланте
Единственный чернокожий в кабинете президента США Дональда Трампа, министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон объяснил различие двух резонансных убийств афроамериканцев при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) и Атланте (штат Джорджия).
Lenta.ru 20:16
Общество
В Госдуме предлагают создать стандарты для нетрадиционной медицины
Усилить контроль за народными целителями и шаманами, которые вместо лечения вредят здоровью, попросили депутаты Госдумы правительство РФ.
РЕН ТВ 19:04
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru 18:59
Экономика
«Страховать от коронавируса – безнравственно»
Значит, либо ты заранее клиента обманываешь, либо это колоссальный, неоправданный и непросчитанный риск для страховой компании.
Ведомости 19:31
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель выписалась из роддома
Несколько дней назад Ольга Рапунцель во второй раз стала мамой.
StarHit.ru вчера в 12:40
Общество
Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 16:49
Кино
Премьеру фильма Нолана «Довод» официально перенесли
Студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана "Довод", сообщает Variety.
Газета.Ru 01:35
Наука
Разработан источник питания, работающий на соли
Инновационный накопитель энергии на основе соли создали российские и американские ученые, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 07:18
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Футбол
АЕК Карреры обыграл ОФИ и поднялся на 2-е место в чемпионате Греции
Столь успешные выступления позволили АЕК (55 очков) сместить ПАОК (53) со второго места в чемпионате Греции.
Sport24.ru 14:12
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM 08:09
Культура
Тюменцев зовут на молодежный форум «Таврида»
Тюменская область сегодня 06:38
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Газета.Ru 14:18
Игры
PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня
Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com вчера в 14:14
Политика
В Белоруссии расскажут о фактах вмешательства во внутренние дела
Власти Белоруссии хотят обнародовать факты вмешательства во внутренние дела страны. Это связано с делом Белгазпромбанка.
Pravda.Ru 17:51
Общество
Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом
Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 12:21
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Происшествия
Минздрав не считает коронавирус причиной смерти двоих сахалинцев
О смерти двоих пациентов регионального сосудистого центра, который сегодня закрыт на карантин из-за вспышки COVID-19, стало известно утром 14 июня.
Сахалин.Инфо 07:06
Общество
Грозы и непогода надвигаются на Алтайский край
Ожидаются осадки в виде дождя, грозы, сопровождающиеся сильными порывами ветра. Они могут достигать скорости до 20-24 метров в секунду.
Московский Комсомолец 05:23
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Ростова» Норманном
В шорт-листе английского клуба находится и полузащитник «Ростова» Матиас Норманн.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:25