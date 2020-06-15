Экономика

РБКРБКBloomberg сообщил о планах ВЭБа разместить «зеленые» облигации

ВЭБ до конца лета намерен разработать правила размещения «зеленых» облигаций. Их задачей станет привлечение компаниями средств для проектов, связанных с защитой окружающей среды, сообщает агентство Bloomberg.
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В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек

За сутки в России зарегистрировали 8246 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
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С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
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