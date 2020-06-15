ВЭБ до конца лета намерен разработать правила размещения «зеленых» облигаций. Их задачей станет привлечение компаниями средств для проектов, связанных с защитой окружающей среды, сообщает агентство Bloomberg.

Происшествия На Кубани умерла лжехирург Алена Верди Пластический хирург Алена Верди, обвиняемая в семи эпизодах оказания некачественных услуг, умерла в Краснодарском крае. 70

Общество В Крыму полностью отменен режим самоизоляции С сегодняшнего дня в Республике Крым отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. 32

Общество В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек За сутки в России зарегистрировали 8246 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. 1

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа. 1

Фигурное катание Плющенко назначили тренером сборной России Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию. 2

Общество Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в «Белгазпромбанке» Нацбанк сообщил, что руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Надежда Ермакова (возглавляла НББ в 2011-2014 годах).

Экономика Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах Итоги второго квартала для продуктовых сетей тоже могут оказаться выше ожиданий из-за ажиотажного спроса во время режима повышенной готовности из-за пандемии, полагают в НРА.

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости. 42

Авто Tagaz Aquila превратили в новый электрокар Французская компания MPM Motors официально сообщила о старте работ по выпуску нового электрокара, который основан на модели Erelis.

Политика В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram. 1

Политика Киевский суд начал допрос Петра Порошенко Сегодня киевский апелляционный суд начал допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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Общество В Башкирии разрешили не носить перчатки Глава Башкирии Радий Хабиров подкорректировал указ о масочном режиме в регионе, разрешив не носить перчатки, но при этом продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. 6

Общество Племянница Трампа передала New York Times данные о налогах президента Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп планирует опубликовать в августе этого года книгу, в которой расскажет, в частности, что передала изданию New York Times данные, которые газета использовала в материале о налогах главы государства. 1

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