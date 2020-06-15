Экономика
РБКBloomberg сообщил о планах ВЭБа разместить «зеленые» облигации
ВЭБ до конца лета намерен разработать правила размещения «зеленых» облигаций. Их задачей станет привлечение компаниями средств для проектов, связанных с защитой окружающей среды, сообщает агентство Bloomberg.
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Bloomberg: авария в Норильске подтолкнула Путина ускорить экологическую реформу
Реальное время12 июня в 18:28
В России соберут 300 млрд рублей на экологические проекты после разлива топлива в Норильске
Секрет фирмывчера в 09:29
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Общество
В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж
Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09
Происшествия
На Кубани умерла лжехирург Алена Верди
Пластический хирург Алена Верди, обвиняемая в семи эпизодах оказания некачественных услуг, умерла в Краснодарском крае.
ТАСС 04:04
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Общество
В Крыму полностью отменен режим самоизоляции
С сегодняшнего дня в Республике Крым отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Вести Крым 03:07
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек
За сутки в России зарегистрировали 8246 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 04:04
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Фигурное катание
Плющенко назначили тренером сборной России
Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
Ореанда-Новости вчера в 14:20
Общество
Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в «Белгазпромбанке»
Нацбанк сообщил, что руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Надежда Ермакова (возглавляла НББ в 2011-2014 годах).
ТАСС 02:35
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Экономика
Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах
Итоги второго квартала для продуктовых сетей тоже могут оказаться выше ожиданий из-за ажиотажного спроса во время режима повышенной готовности из-за пандемии, полагают в НРА.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Здоровье
После перенесенного коронавируса легкие ждет длительное восстановление
В легких после перенесенного коронавируса наблюдаются фиброзные изменения. Так, обычно бывает после тяжелой пневмонии.
Соловей.Инфо вчера в 03:58
Авто
Tagaz Aquila превратили в новый электрокар
Французская компания MPM Motors официально сообщила о старте работ по выпуску нового электрокара, который основан на модели Erelis.
Faktom 03:05
Политика
В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram
Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram.
Lenta.ru 04:57
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
По мнению экспертов, существуют две причины такого решения. Во-первых, ЕС ожидает ответного открытия границ от стран из указанного списка.
Газета.Ru 04:54
Политика
Киевский суд начал допрос Петра Порошенко
Сегодня киевский апелляционный суд начал допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Русская Планета 04:50
Общество
Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса
Из-за угрозы распространения коронавируса парад Победы отменен и в Якутске, вместо этого 24 июня в городе организуют онлайн-акции, а жителям покажут открытие памятника якутскому снайперу и технику военных лет.
REGNUM 04:16
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Российская газета 03:42
Общество
В Татарстане выявили 45 новых случаев коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 45 новых случаев коронавирусной инфекции.
TatCenter 13 июня в 06:00
Общество
В Башкирии разрешили не носить перчатки
Глава Башкирии Радий Хабиров подкорректировал указ о масочном режиме в регионе, разрешив не носить перчатки, но при этом продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
РИА Новости 02:51
Общество
Племянница Трампа передала New York Times данные о налогах президента
Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп планирует опубликовать в августе этого года книгу, в которой расскажет, в частности, что передала изданию New York Times данные, которые газета использовала в материале о налогах главы государства.
РЕН ТВ вчера в 21:47
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как звезда выглядит дома
Анджелина Джоли проводит карантин со своими детьми и их домашними животными.
Киноафиша России 03:23
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей.
Ведомости 01:29