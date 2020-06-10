Экономика
РБКBloomberg сообщил о планах ВЭБа разместить «зеленые» облигации
ВЭБ до конца лета намерен разработать правила размещения «зеленых» облигаций. Их задачей станет привлечение компаниями средств для проектов, связанных с защитой окружающей среды, сообщает агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Еще до аварии на ТЭЦ «Норникеля» Мирошниченко писал о разработке национального стандарта привлечения инвестиций в зеленые проекты в колонке для приложения к «Коммерсанту».Forbesвчера в 09:23
Подробнее о событии
Показать все источники
В России соберут 300 млрд рублей на экологические проекты после разлива топлива в Норильске
Секрет фирмывчера в 09:29
Bloomberg: авария в Норильске подтолкнула Путина ускорить экологическую реформу
Реальное время12 июня в 18:28
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Общество
Составлен рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей
Тройку лидеров рейтинга российских регионов по уровню благосостояния семей замкнула Москва — 65 и 76 тысяч рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:52
Происшествия
В Челябинске огласили приговор экс-омбудсмену Алексею Севастьянову
Сегодня, 15 июня, Центральный районный суд вынес приговор: Севастьянов признан виновным в покушении на мошенничество, ему назначено лишение свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 3 года.
Челябинский обзор 01:47
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием
В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс вчера в 06:27
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Общество
Племянница Трампа передала The New York Times данные о его налогах
Мэри передала The New York Times налоговые декларации Трампа и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи, сообщает новостной портал The Daily Beast.
Российская газета вчера в 22:31
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
Происшествия
В Волгограде зарезали иностранного студента-медика
Иностранного студента медицинского университета зарезали в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 02:14
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Политика
США готовятся обрушить на Европу и Азию «меры возмездия»
Флагман американской деловой прессы, который может похвастаться отличными источниками в самых высоких вашингтонских кабинетах, The Wall Street Journal сообщает, что США готовятся к введению мер экономического воздействия против целой группы стран, посягнувших на американские финансовые потоки.
РИА Новости 01:00
Общество
ПФР призвал поторопиться с подачей заявления на новую выплату
В ПФР сообщили СМИ, что они продолжают принимать заявления на новую денежную компенсацию, но просят граждан России не откладывать в долгий ящик подачу заявки.
Evo-rus.com 13 июня в 05:58
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец вчера в 09:01
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 10.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 13 июня в 13:03
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Политика
Варшава назвала «недоразумением» вторжение польских военных в Чехию
Политика Сегодня вчера в 02:36
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru вчера в 12:10
Футбол
Самба рассказал о расизме в России
Sport.ru вчера в 15:59
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более 10 000 семей.
Ведомости 01:29
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Наука
Обнаружили ходившего на двух лапах древнего крокодила
Согласно исследованию, опубликованному учеными из Квинслендского университета, некоторые из представителей древних крокодилов ходили на двух лапах, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 12 июня в 11:18
Армия и оружие
В России создадут водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»
Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов сообщил, что в России разрабатывается модификация версии комплекса ПВО «Тор-М2», которая будет уметь плавать.
Известия вчера в 22:49
Общество
Египет с 1 июля полностью возобновит авиасообщение
Власти Египта с 1 июля в полном объеме возобновляют авиасообщение.
Аргументы и Факты вчера в 13:36
Общество
В Удмуртии скончался ещё один пациент с коронавирусом
В Удмуртии скончался 81-летний мужчина с новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Удмуртия 01:40
Происшествия
В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19
Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 143 выздоровевших пациента, скончались три человека, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 13 июня в 01:48
Энергетика
Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40