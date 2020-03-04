с чего всё началось

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления связей с международной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая базируется в Париже.

Bloomberg сообщил о поручении Мишустина наладить связи России с ОЭСР

Политика Fox News: Сандерс выигрывает праймериз демократов в Калифорнии Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичные выборы Демократической партии США в крупнейшем по населению и числу делегатов штате Калифорния.

Общество В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.

Общество В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Политика В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.

Здоровье Эпидемия гриппа отступила в Красноярском крае Лабораторный анализ показал, что в регионе преобладают вирусы гриппа типа A (H1N1) pdm09, типа В, а также вирусы гриппа типа A (H3N2).

Общество Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 10 тысяч За сутки в мире за пределами Китая зарегистрировано 1792 новых случая заражения коронавирусом, в том числе в восьми новых странах.

Армия и оружие Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Политика Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию 23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Футбол «Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль» В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.

Общество В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.