Политика
RT на русскомBloomberg сообщил о поручении Мишустина наладить связи России с ОЭСР
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления связей с международной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая базируется в Париже.
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Политика
Fox News: Сандерс выигрывает праймериз демократов в Калифорнии
Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичные выборы Демократической партии США в крупнейшем по населению и числу делегатов штате Калифорния.
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Происшествия
Подросток застрелил отца в Забайкалье
Происшествия
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело
Футбол
Федун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что все билеты на московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА уже проданы.
Транспорт
В автомобили в России могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД
Российские автомобили планируют оснастить визуальными, аудио- и тактильными системами, предупреждающими водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
Политика
В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера
В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Здоровье
Эпидемия гриппа отступила в Красноярском крае
Лабораторный анализ показал, что в регионе преобладают вирусы гриппа типа A (H1N1) pdm09, типа В, а также вирусы гриппа типа A (H3N2).
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 10 тысяч
За сутки в мире за пределами Китая зарегистрировано 1792 новых случая заражения коронавирусом, в том числе в восьми новых странах.
Космос
В России запатентовали заклеивание дырок в кораблях «Союз» салфетками
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ устранения дырок в обшивке космического корабля с помощью «затычки» из салфеток и герметика, сообщают РИА Новости.
Армия и оружие
Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Здоровье
Названы полезные свойства сливочного масла
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Музыка
Букмекеры отдали Little Big третье место на Евровидении
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Армия и оружие
Эрдоган исключил удары по позициям России и Ирана в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, проводя военную операцию в САР, никогда не пыталась нанести удары по военным России и Ирана.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Футбол
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»
В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
Общество
В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах
В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.
Политика
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях.
Происшествия
Силовики в Якутии пресекли вывоз россыпного золота на 11 млн рублей
В Нерюнгри оперативники УФСБ Якутии в ходе досмотра автомобиля, водитель которого уже был в разработке силовиков, обнаружили более трёх кг россыпного шлихового золота.
Авто
Мэрия Красноярска обновляет автопарк
Напомним, в последний раз закупку машин мэрия объявляла в мае 2019 года. На 8 автомобилей планировалось потратить 8 млн рублей.
Гаджеты
Финансовый директор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс
Финансовый директор компании Джордж Дэвис оценил перспективы 10-нанометровой продукции.