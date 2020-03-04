Политика

RT на русскомRT на русскомBloomberg сообщил о поручении Мишустина наладить связи России с ОЭСР

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления связей с международной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая базируется в Париже.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает
 Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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