с чего всё началось

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления связей с международной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая базируется в Париже.

Bloomberg сообщил о поручении Мишустина наладить связи России с ОЭСР

Политика В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука «В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.

Общество Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком» Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".

Авто Geely для беспилотных машин создаст спутники Geely сказал, что низкоорбитальные спутники обеспечат высокоскоростное подключение к Интернету, точную навигацию и облачные вычисления для автомобилей с автономной технологией вождения, сообщает speedme.ru.

Здоровье ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Политика Голикова опровергла сообщения о большом числе больных коронавирусом Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что в социальных сетях появляются сообщения якобы о большом количестве заразившихся коронавирусом.

Космос Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.

Гаджеты Появились изображения PlayStation 5 в новом дизайне Публикации появились на ресурсах LetsGoDigital и Concept Creator. Новая PlayStation 5 имеет строгий дизайн в бело-черном исполнении.