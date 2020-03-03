Политика

RT на русскомRT на русскомBloomberg сообщил о поручении Мишустина наладить связи России с ОЭСР

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления связей с международной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая базируется в Париже.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает
 Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РБКвчера в 12:57

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Ведомостивчера в 08:04
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика

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«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.
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Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.
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Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Авто

Geely для беспилотных машин создаст спутники

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В Сирии погибли двое турецких военных

Два турецких военнослужащих погибли, еще шесть солдат получили ранения в сирийской провинции Идлиб.
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Здоровье

ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
РИА Новости 06:29
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Кино

Из ремейка «Мулан» из-за движения #MeToo убрали возлюбленного героини

ТАСС 05:46
Политика

Голикова опровергла сообщения о большом числе больных коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что в социальных сетях появляются сообщения якобы о большом количестве заразившихся коронавирусом.
РЕН ТВ 05:44
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
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Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

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Футбол

Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
REGNUM 06:41
Космос

Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен

Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.
Газета.Ru 07:04
Общество

ЦИК направит на голосование по Конституции 14,8 млрд рублей

Как сообщается, эта сумма составит около 14,8 млрд рублей. Голосование по поправкам в Конституции состоится 22 апреля 2020 года.
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В РПЦ считают, что «заходить внутрь семьи государство не должно»

«Заходить внутрь семьи государство не должно», — считает представитель Церкви.
Новый Калининград.Ru 06:34
Экономика

У семьи нового вице-премьера нашли 86 квадратных километров земли на 3,2 млрд рублей

Семья новоиспечённого вице-премьера Марата Хуснуллина управляет земельными участками в Татарстане общей площадью 86 кв. км. Стоимость активов оценивается в 3,2 млрд рублей, а площадь всего в два раза меньше государства Лихтенштейн.
Секрет фирмы 02:31
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Шоу-бизнес

Литвинова рассказала Собчак про отношения с Земфирой и Сурковым

Актриса и режиссер Рената Литвинова в интервью Ксении Собчак рассказала об отношениях с певицей Земфирой.
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Появились изображения PlayStation 5 в новом дизайне

Публикации появились на ресурсах LetsGoDigital и Concept Creator. Новая PlayStation 5 имеет строгий дизайн в бело-черном исполнении.
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Китайские ученые выявили у коронавируса два подтипа

Мутация китайского коронавируса вызвала к жизни два подтипа смертельно опасной инфекции.
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Актер с российскими корнями получил главную роль во «Властелине колец»

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США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

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Общество

В России запретили вывозить из страны медицинские маски

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Газета.Ru 04:53
Армия и оружие

Первый женский экипаж патрульного катера появился в Петербурге

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Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Андрей Саносян назначен заместителем губернатора Нижегородской области

Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Андрея Саносяна заместителем губернатора.
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Общество

Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве

Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
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