с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Автоспорт Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.

Здоровье В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.

Армия и оружие Шойгу рассказал, какие корабли получит ВМФ России в 2020 году В состав ВМФ России в 2020 году будет передан целый ряд боевых и специальных кораблей, сообщил 3 марта министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.

Происшествия Погиб бывший замминистра обороны СССР Шуралев Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев трагически погиб у своего дома. Его сбил автомобиль прямо во дворе.

Гаджеты AnTuTu опубликовала список самых производительных смартфонов февраля Всемирно известная площадка для тестирования мобильных устройств AnTuTu опубликовала обновлённый рейтинг самых мощных смартфонов, которые были представлены в феврале.

Политика Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.

Общество Путин подписал закон о материнском капитале на первого ребенка Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала на первого ребенка, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Происшествия «Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".

Авто Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class В салоне E-Class 2021 года есть современная мультимедиа MBUX и обновленная графика цифровой «приборки».

Здоровье Английские медики присвоили коронавирусу максимальный уровень угрозы Управление Национальной службы здравоохранения по Англии присвоило вспышке коронавируса статус инцидента максимального – четвертого – уровня угрозы.