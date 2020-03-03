Политика
РИА НовостиBloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить307
с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.РБКвчера в 12:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Интернет
Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp
В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.
Футбол
Кубок России. «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Ахмат» примет «Зенит»
В Грозном «Ахмат» примет на своем поле «Зенит», в Ярославле «Шинник» сыграет с «Уралом», а на «Открытие Арене» состоится московское дерби – «Спартак» встретится с ЦСКА.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Авто
Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России
Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Армия и оружие
Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Наука
Найден вирус, являющийся ближайшим родственником нового коронавируса
Происшествия
В Адлере горит рынок на площади 500 квадратных метров
Пожарные тушат рынок в Адлере, где горит 500 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Политика
В США подводят итоги первичных выборов
США подводят итоги "супервторника".
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место
Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Общество
Составлен топ-10 лучших подарков на 8 марта
Гильдия маркетологов составила список из десяти наиболее популярных подарков для женщин на 8 Марта. Перечень приводит RT в среду, 4 марта.
Футбол
Определились группы лиги D в Лиге наций
В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Общество
Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию
«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Музыка
Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»
Авто
Alfa Romeo Giulia получила версию GTA
Напомним, модификация GTA (Gran Turismo Alleggerita) появилась в 1965 году, когда заводское гоночное подразделение Autodelta сделало специальную версию купе Alfa Romeo Giulia.
Футбол
«Зенит» сыграет против «Ахмата» в четвертьфинале Кубка России
Неудивительно, что реформа Кубка России состоялась после того, как организацию возглавил Александр Дюков, при котором в «Зените» и сформировалось столь прагматичное отношение к турниру.
Политика
Тимошенко призвала менять политический курс Украины
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Общество
МТС изменит формат своей розничной сети
Весной 2020 года МТС начнет менять формат своей розничной сети — одной из крупнейших по продаже мобильных устройств в стране, рассказал РБК представитель оператора Алексей Меркутов.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Общество
Вильфанд рассказал о непредсказуемой погоде 8 марта в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в Москве 8 марта будет непредсказуемой и переменчивой.
Хоккей
Бурмистров: знал, что от жалобы ничего не будет. Удивился, что «Авангард» так поступает
Прекрасно знал, что ничего не будет. Удивился, что команда так поступает.
Происшествия
Подростки из Саратова отрицают подготовку к убийству в школе
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.