с чего всё началось

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

Интернет Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Армия и оружие Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Футбол Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Общество Составлен топ-10 лучших подарков на 8 марта Гильдия маркетологов составила список из десяти наиболее популярных подарков для женщин на 8 Марта. Перечень приводит RT в среду, 4 марта.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Общество Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию «Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.

Авто Alfa Romeo Giulia получила версию GTA Напомним, модификация GTA (Gran Turismo Alleggerita) появилась в 1965 году, когда заводское гоночное подразделение Autodelta сделало специальную версию купе Alfa Romeo Giulia.

Футбол «Зенит» сыграет против «Ахмата» в четвертьфинале Кубка России Неудивительно, что реформа Кубка России состоялась после того, как организацию возглавил Александр Дюков, при котором в «Зените» и сформировалось столь прагматичное отношение к турниру.

Здоровье В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.