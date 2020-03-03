Политика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает
 Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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МТС изменит формат своей розничной сети

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Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
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