Саудовские супертанкеры с нефтью не могут разгрузиться в США Танкеры у побережья США испытывают проблемы с разгрузкой. Супертанкеры с нефтью, прибывшие к берегам США из Саудовской Аравии, испытывают серьезные проблемы с разгрузкой.

Саудовские супертанкеры с нефтью не могут разгрузиться в США

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