Экономика
КоммерсантъBloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные самих банков и профсоюзов.
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Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Общество
Представитель Батуриной прокомментировал уголовное дело против нее
Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете, которое против нее возбудили в Элисте.
Происшествия
Полиция проверит заявления жителя Омска о подброшенных ему наркотиках
Начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию подозреваемого в распространении наркотиков жителя Омска о том, что зелье ему якобы подбросили сотрудники Росгвардии, сообщил РИА Новости в среду представитель главка.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Музыка
Группа «Кино» записала новую версию песни «Троллейбус» с вокалом Цоя
Музыканты советской и российской рок-группы «Кино» записали новую версию песни «Троллейбус», в которой звучит вокал Виктора Цоя.
Политика
США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Армия и оружие
Стартовали госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
Государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В стартовали в РФ.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Общество
Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального
Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Культура
Имя, предыстория и легендарное оружие: главные откровения финала «Мандалорца»
Педро Паскаль не соврал насчёт имени — героя действительно зовут Дин Джарин.
Фигурное катание
Орсер: Медведева совершила небольшое чудо в короткой программе на ЧР
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева совершила небольшое чудо, выступив в короткой программе на чемпионате России на коньках, один из которых был сломан, заявил РИА Новости тренер фигуристки Брайан Орсер.
Шоу-бизнес
«Шикарная принцесса»: Ирина Шейк обнажилась на берегу океана
Перед Новым годом супермодель отправилась к океану, где предстала во всей красе.
Общество
Время прощания с Галиной Волчек перенесли
Время прощания с режиссером, художественным руководителем театра «Современник» и народной артисткой СССР Галиной Волчек перенесли на два часа раньше.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Здоровье
Назван способ проверить здоровье печени дома за 40 секунд
Для прохождения теста есть множество сайтов в интернете, на которых предлагается последовательно соединить цифры от 1 до 25 за 40 секунд.
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Известный актёр Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущей и модели Алёны Водонаевой, призвавшей россиянок «не рожать рабов».
Экономика
«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда
"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Политика
Протестующие в Черногории направились в Подгорицу
После отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице.
Политика
Зеленский уволил бывшего главу СБУ с военной службы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака с военной службы.
Происшествия
Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре
Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.
Общество
DNS планирует построить город на Дальнем Востоке
Компания DNS (владеет сетью магазинов по продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники) планирует построить город на Дальнем Востоке, сообщил ее генеральный директор Дмитрий Алексеев в Facebook.