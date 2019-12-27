Экономика
КоммерсантъBloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные самих банков и профсоюзов.
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Захарова объяснила причины выхода США из международных соглашений
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выход США из множества соглашений связан с их решением минимизировать правовые рамки, которые сковывают действия на международной площадке.
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Пушков назвал примирение с США в их предвыборный период невозможным
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Фигурное катание
Медведева досрочно завершила тренировку в день произвольной программы
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Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на Bellator 237
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии очного противостояния.
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Вдохновившись концептами кемперов на базе «Буханки», представленных голландским подразделением УАЗа на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в Утрехте, российские заводчане тоже создали нечто подобное.
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Из здания британской разведки MI-6 пропали секретные документы, включающие планировку нового корпуса и данные о системах сигнализации.
Экономика
Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Газпрома Украине
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Общество
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Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
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Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Серегей Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
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Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
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ДНР подтвердила проведение обмена между Киевом и Донбассом 29 декабря
Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, заявила "Интерфаксу" омбудсмен ДНР Дарья Морозова в субботу.
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До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
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«Рейнджерс» обыграли «Каролину», Панарин набрал три очка
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Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года
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В распоряжении издания KoreanCarBlog оказались шпионские фотографии интерьера кроссовера Sorento следующего поколения, который дебютирует в 2020 году.
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой на МЧМ по хоккею
В субботу на чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных сойдутся непримиримые соперники - Россия и Канада.
Происшествия
В Сомали при взрыве заминированного автомобиля погибли 50 человек
В июле не менее десяти человек стали жертвами взрыва бомбы на контрольно-пропускном пункте в столице Сомали Могадишо.
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Путин вошел в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в список 50 человек, определивших облик десятилетия.
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INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей
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Выплаты за вред пассажирам международных рейсов выросли
Суммы компенсаций, которые авиакомпании обязаны выплачивать в случае причинения вреда жизни или здоровью пассажиров, а также за задержку вылета самолета или багажа, увеличились с 28 декабря на основании решения Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
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Миша Романова: «Отец моего ребенка выставил нас на улицу»
Экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова чуть не потеряла ребенка из-за пластической операции.
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.