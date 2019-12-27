Экономика
КоммерсантъBloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные самих банков и профсоюзов.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:36, Ашберн
Общество
Путин подписал закон об увеличении МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Шоу-бизнес
Жена Михаила Боярского теряет здоровье на глазах
Накануне, 26 декабря, юбилей отметил один из самых известных отечественных актеров Михаил Боярский.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Общество
Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили
Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Происшествия
В Волжском водитель на BMW протаранил остановку и скрылся
Согласно информации местных СМИ, в аварии пострадал пассажир иномарки. Водитель с места происшествия скрылся.
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Происшествия
Число жертв теракта в Сомали превысило 90
Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
Политика
Пушков объяснил отказ Германии в военной помощи Украине
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков опубликовал пост в Twitter, в котором объяснил, почему, на его взгляд, Германия отказалась предоставить военную помощь Украине.
Политика
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром".
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче звезд NHL
Фигурное катание
Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию
Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
Культура
Орнелла Мути учит русский язык и хочет получить гражданство России
Актриса Орнелла Мути учит русский язык и хотела бы получить паспорт гражданина РФ.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с киберпреступностью
Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию, направленную на противодействие киберпреступности, несмотря на претензии США.
Общество
Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по мосту в Киеве
Мэр проехал по мосту в костюме Деда Мороза на квадроцикле.
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер
Культура
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
Биатлон
Определились все участники «Рождественской гонки» в Германии
28 декабря в Гельзенкирхене (Германия) состоится традиционная «Рождественская гонка» по биатлону. Заявлены 10 команд из девяти стран.
Баскетбол
ЦСКА вырвал победу у «Цмоки-Минска» в Единой лиге
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Политика
Президент подписал закон о виноградарстве и виноделии
Президент Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России, который вступит в силу с 1 июля 2020 года.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Политика
Глава ЕС осудила санкции США против «Северного потока-2»
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия ЕС против санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», сообщает Der Spiegel.
Кино
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Традиционная новогодняя комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» была отреставрирована и теперь выйдет в качестве Full HD.