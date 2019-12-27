Экономика
КоммерсантъBloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные самих банков и профсоюзов.
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Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
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В Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая под предлогом новогоднего представления выманила деньги у родителей детей, больных онкологическими заболеваниями, детей-инвалидов, а также у многодетных и малообеспеченных семей.
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» готовится к экстренной посадке
Самолет вылетел из аэропорта "Кольцово" в Симферополь с часовой задержкой в 14:10 по местному времени.
Политика
Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки
Фигурное катание
Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России в парном катании
На чемпионате России по фигурному катанию завершились соревнования пар. Красноярск Чемпионат России Пары Произвольная программа 1.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей".
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Общество
В столичный парк «Зарядье» завезли снег
Как уже сообщалось накануне, завезенный в "Зарядье" снег — искусственный.
Экономика
Какие изменения законов о недвижимости вступят в силу с 1 января
Несколько законов, касающихся жилых помещений, начнут действовать с первых дней 2020 года.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов
Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.
Происшествия
Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить
Армия и оружие
Раскрыты характеристики российской атомной подлодки пятого поколения
Российские разработчики представили макет перспективной атомной подводной лодки пятого поколения, разработка которой ведется в рамках проекта 545 «Лайка-ВМФ».
Политика
В Черногории прошли протесты из-за нового закона о вероисповедании
Власти страны не стали этого делать, но запретили полицейским применять силу к протестующим против церковного передела, а также к священникам, которые могут выйти на протестные акции в связи с возможным изъятием в пользу новой религиозной организации сотен церквей и монастырей.
Хоккей
Александр Овечкин пропустит матч звезд НХЛ
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика
На 74-ом году жизни скончалась американская актриса Сью Лайон.
Авто
Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta
В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
Экономика
Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Происшествия
Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов
Прокуратура Читы требует от краевой психиатрической больницы надлежащей охраны территории в связи с повторным побегом двух судимых пациентов, сообщает в субботу пресс-служба краевой прокуратуры.
Общество
Неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу в Праге
Неизвестные в Праге осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Космос
Сколько нужно времени, чтобы добраться до других звездных систем
Пара исследователей, один из которых работает в Институте астрономии имени Макса Планка, а другой - в Лаборатории реактивного движения в CIT, нашли способ оценить, сколько времени потребуется уже запущенным космическим аппаратам, чтобы достичь других звездных систем.
Футбол
Руководство «Реала» отказало Зидану в трансфере Погба
По версии издания, в клубе посоветовали Зидану обратить внимание на 21-летнего Федерико Вальверде, ярко выступающего в этом сезоне.
Политика
Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55».
Футбол
Игнатьев написал прощальное письмо «Краснодару»
Нападающий Иван Игнатьев, перешедший из «Краснодара» в «Рубин», обратился к краснодарскому клубу.
Спорт
Главное событие лыжного сезона: в Швейцарии стартует «Тур де Ски»
Престижная лыжная многодневка "Тур де Ски", объединяющая три этапа Кубка мира, стартует в субботу в швейцарском Ленцерхайде.
Общество
Эксперты рассказали, как выбирать мандарины
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Происшествия
В сети появилось видео ДТП в Липецкой области
Происшествия
Мужчина в Воркуте погиб, не сумев выбраться из форточки
Мужчина замёрз насмерть, не сумев выбраться из форточки в городе Воркуте.
Армия и оружие
Подробности уничтожения автомобиля и военных ВСУ на Донбассе: сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя Управления Народной милиции ДНР Дмитрия Астраханя.