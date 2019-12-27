Экономика
КоммерсантъBloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные самих банков и профсоюзов.
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В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
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Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Происшествия
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Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
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Волгоградский НЭТ продолжит творческий поиск с новым худруком
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