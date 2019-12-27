Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные самих банков и профсоюзов.

Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года

Политика Представители ЛНР завершили обмен пленными с Киевом Обмен происходит по формуле «всех на всех». Власти ДНР и ЛНР обещали передать Киеву соответственно 55 и 30 человек.

Политика Немцы отвели Меркель и Путину главную роль в решении мировых проблем Большинство жителей Германии полагают, что канцлер страны Ангела Меркель и президент России Владимир Путин лучше всего смогут справиться с глобальными вызовами во внешней политике в 2020 году.

Единоборства Емельяненко прокомментировал свою победу над Джексоном Российский боец Федор Емельяненко прокомментировал свою победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.

Происшествия Россиянка пострадала в ДТП с автобусом, перевернувшимся в Эстонии Ранее Sputnik Эстония сообщил, что автобус фирмы Eccolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, их доставили в больницу.

Энергетика Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.

Космос Что надеть на Марсе: NASA показало скафандр для «красной планеты» В модели OCSS (Orion Crew Survival System) астронавт будет находиться внутри космического корабля, а в скафандре xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) — выходить в открытый космос и на поверхность Луны.

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.

Происшествия В Свердловской области пропали двое туристов Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, поиски двух туристов ведутся в Карпинском городском округе, они отправились с туристической базы "Звезда", находящейся в 110 километрах от Карпинска в направлении горного хребта "Кваркуш" Пермского края.

Общество Данные пользователей госуслуг утекли в сеть Утечка могла произойти из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала госуслуг — из-за нее данные оказались доступны для скачивания.

Наука Ученые создали нанозонд для исследования метастазов рака Ученые разработали нано-зонд, который позволяет с пространственным разрешением до 50 нанометров и со скоростью до 2 миллисекунд мониторить уровень pH живых клеток.

Общество Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута» Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.

Общество Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.