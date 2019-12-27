Экономика
КоммерсантъBloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные самих банков и профсоюзов.
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Банки по всему миру в этом году провели сокращения, ставшие рекордными с 2015 года
Эхо Москвывчера в 02:30
Банки мира анонсировали самое масштабное сокращение персонала с 2015 года
Интерфакс27 декабря в 05:17
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