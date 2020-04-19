Экономика
РБКBloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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Bloomberg: Пока весь мир запасался туалетной бумагой, русские запасались наличкой
Комсомольская правда07:19
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:09, Ашберн
Происшествия
В Севастополе возросло количество инфицированных коронавирусом
Севастополь, 19 апреля 2020, 06:20 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Севастополе возросло до 16 человек.
REGNUM вчера в 23:20
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Гаджеты
В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
OAnews вчера в 06:05
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
Шатунов удивился панике на фоне коронавируса в Германии
Певец Юрий Шатунов, проживающий в Германии, удивился тому, что жители ФРГ массово бросились скупать туалетную бумагу на фоне ситуации с распространением коронавируса.
ФАН вчера в 21:23
Общество
В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан
Изменения в постановление правительства региона, касающееся введённых санитарно-эпидемиологических мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
REGNUM 11:59
Общество
МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса
Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Общество
Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России
Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Афанасий-бизнес вчера в 13:36
Здоровье
Врач раскрыл важное правило в лечении тяжелой формы коронавируса
Для лечения тяжелобольных коронавирусом врачи используют аппарат искусственной вентиляции легких.
ФедералПресс 11:37
Общество
Жителей Мордовии обяжут носить маски в магазинах и в транспорте
Власти Мордовии планируют обязать носить маски покупателей в магазинах и пассажиров в общественном транспорте.
Газета.Ru 12:59
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета вчера в 11:36
Общество
Чубайс предупредил о «душераздирающем» периоде пандемии в России
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что пик эпидемии коронавируса в РФ наступит примерно через 10-15 дней.
Московский Комсомолец 12:03
Происшествия
В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы
По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение.
РБК 13:02
Общество
В России составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника
В Университете прокуратуры России разработали криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника.
Известия 06:52
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Происшествия
В реке в Новой Москве обнаружили тело младенца
Тело новорожденного ребенка обнаружили в реке в поселке Воскресенское в Новой Москве.
ТАСС 08:04
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости вчера в 20:30
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери
В эфире Павел Воля и Гарик Харламов поинтересовались у своей коллеги об имени новорожденной.
Вокруг ТВ вчера в 12:18
Политика
Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу
Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК вчера в 04:16
Космос
ИКИ РАН приглашает в виртуальный тур по выставочному залу
В 2020 году ИКИ РАН не сможет провести апрельский День открытых дверей, поэтому коллектив института приглашает всех, кто интересуется космосом в виртуальный тур по выставочному залу.
Коньково 16 апреля в 00:53