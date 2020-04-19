Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Происшествия В Севастополе возросло количество инфицированных коронавирусом Севастополь, 19 апреля 2020, 06:20 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Севастополе возросло до 16 человек. 26

Политика Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.

Гаджеты В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал» Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000. 301

Общество Шатунов удивился панике на фоне коронавируса в Германии Певец Юрий Шатунов, проживающий в Германии, удивился тому, что жители ФРГ массово бросились скупать туалетную бумагу на фоне ситуации с распространением коронавируса. 157

Общество МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС. 633

Общество Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. 232

Общество Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 276

Здоровье Врач раскрыл важное правило в лечении тяжелой формы коронавируса Для лечения тяжелобольных коронавирусом врачи используют аппарат искусственной вентиляции легких.

Происшествия В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение. 47

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 73

Шоу-бизнес Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери В эфире Павел Воля и Гарик Харламов поинтересовались у своей коллеги об имени новорожденной. 11

Политика Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период. 1,7K