Экономика

РБКРБКBloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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В США связали увеличение количества наличных у россиян с обращениями Путина

Lenta.ru07:20

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

РБК12:13

Bloomberg: спрос на наличные в России увеличивался после обращений Путина

Коммерсантъ11:27

С марта россияне сняли больше наличных, чем за весь 2019-й, сообщает Bloomberg

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Комсомольская правда07:19

Bloomberg: россияне сняли с карточек триллион рублей после обращения Путина по коронавирусу

URA.Ru06:50

Снятию наличных в банках могут способствовать панические настроения среди россиян – сенатор Перминова

Эхо Москвы10:39
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В реке в Новой Москве обнаружили тело младенца

Тело новорожденного ребенка обнаружили в реке в поселке Воскресенское в Новой Москве.
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Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
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Авто

В России выросли продажи автомобилей китайских марок

Продажи новых автомобилей китайских марок в России по итогам 1 квартала 2020 года составили 10 608 единиц – это в 1,5 раза (на 51,5%) больше, чем годом ранее.
Автоновости дня 17 апреля в 04:04
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В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы

По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение.
РБК 13:02
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Наука

Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
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Савин рассказал, как Сёмин предложил ему зарплату в 120 тысяч долларов в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов», а ныне известный блогер Евгений Савин рассказал, как был близок к переходу в «Локомотив».
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Киберспорт

Virtus.pro вышла в гранд-финал ESL One Los Angeles

OG же теперь предстоит сыграть в финале нижней сетки против Vikin.gg, которая накануне одержала две победы — над Team Secret и Chicken Fighters.
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Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
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Политика

Трамп оценил отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами.
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК 12:25
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Общество

Дополнен список предприятий, которые могут работать во время карантина

Карантин в Краснодарском крае продолжается, но список предприятий, которые будут работать дополнен.
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Экономика

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru вчера в 07:03
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Общество

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
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Экономика

Минпромторг не ожидает роста цен на продовольствие в России

REGNUM 09:58
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Кино

Юрий Быков снимет сериал про нулевые

Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
News.ru вчера в 13:04
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Общество

В США прошли массовые протесты с требованием отмены карантина

В Соединенных штатах прошла волна протестов с требованием об отмене карантина. Жители хотят вернуться к прежней жизни.
Gazeta.SPb 01:24
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Шоу-бизнес

Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения

Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
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Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
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В России составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника

В Университете прокуратуры России разработали криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника.
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Общество

В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан

Изменения в постановление правительства региона, касающееся введённых санитарно-эпидемиологических мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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Гаджеты

LG показала на видео дизайн нового смартфона Velvet

Компания LG разместила на видеохостинге YouTube ролик с демонстрацией дизайна смартфона нового поколения Velvet.
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Политика

Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
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Общество

В Дагестане заблокировали въезды в города и районы республики

В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Дагестане руководством республики и МВД по РД принято решение выставить посты блокирования на подступах городов и районов на территории Республики Дагестан с привлечением большого количества личного состава МВД и Росгвардии.
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Политика

Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав

Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
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«От меня ничего не ждите»: Дарья Мороз не выдержала конкуренции

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Секс-скандал в футбольном клубе Абрамовича

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О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин

О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин.
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Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно сменило курс

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое способно достроить газопровод "Северный поток – 2", направляется в сторону Египта.
Газета.Ru 12:29
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