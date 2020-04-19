Экономика
РБКBloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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Bloomberg: Пока весь мир запасался туалетной бумагой, русские запасались наличкой
Комсомольская правда07:19
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:25, Ашберн
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В реке в Новой Москве обнаружили тело младенца
Тело новорожденного ребенка обнаружили в реке в поселке Воскресенское в Новой Москве.
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Продажи новых автомобилей китайских марок в России по итогам 1 квартала 2020 года составили 10 608 единиц – это в 1,5 раза (на 51,5%) больше, чем годом ранее.
Автоновости дня 17 апреля в 04:04
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В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы
По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение.
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РИА Новости 09:44
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
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Metaratings вчера в 16:03
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Киберспорт
Virtus.pro вышла в гранд-финал ESL One Los Angeles
OG же теперь предстоит сыграть в финале нижней сетки против Vikin.gg, которая накануне одержала две победы — над Team Secret и Chicken Fighters.
Sport24.ru вчера в 22:04
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
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РБК 00:19
Политика
Трамп оценил отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами.
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Политика
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РБК 12:25
Общество
Дополнен список предприятий, которые могут работать во время карантина
Карантин в Краснодарском крае продолжается, но список предприятий, которые будут работать дополнен.
Вести Сочи 11:29
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В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru вчера в 07:03
Общество
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
Кино
Юрий Быков снимет сериал про нулевые
Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
News.ru вчера в 13:04
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В США прошли массовые протесты с требованием отмены карантина
В Соединенных штатах прошла волна протестов с требованием об отмене карантина. Жители хотят вернуться к прежней жизни.
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Шоу-бизнес
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Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
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Что ждет Россию: предсказание советского астролога
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Общество
В России составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника
В Университете прокуратуры России разработали криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника.
Известия 06:52
Общество
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Изменения в постановление правительства региона, касающееся введённых санитарно-эпидемиологических мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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LG показала на видео дизайн нового смартфона Velvet
Компания LG разместила на видеохостинге YouTube ролик с демонстрацией дизайна смартфона нового поколения Velvet.
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В Дагестане заблокировали въезды в города и районы республики
В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Дагестане руководством республики и МВД по РД принято решение выставить посты блокирования на подступах городов и районов на территории Республики Дагестан с привлечением большого количества личного состава МВД и Росгвардии.
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Путин продлил сроки действия паспортов и водительских прав
Указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений граждан РФ, срок действия которых кончался с 1 февраля по 15 июля 2020 года, подписал президент России Владимир Путин.
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Шоу-бизнес
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О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин
О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин.
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно сменило курс
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое способно достроить газопровод "Северный поток – 2", направляется в сторону Египта.
Газета.Ru 12:29