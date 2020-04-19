Экономика
РБКBloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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Bloomberg: Пока весь мир запасался туалетной бумагой, русские запасались наличкой
Комсомольская правда07:19
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:40, Ашберн
Общество
Шатунов удивился панике на фоне коронавируса в Германии
Певец Юрий Шатунов, проживающий в Германии, удивился тому, что жители ФРГ массово бросились скупать туалетную бумагу на фоне ситуации с распространением коронавируса.
ФАН вчера в 21:23
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Общество
В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан
Ранее ИА REGNUM сообщало о рождении ребёнка у женщины с подтверждённым заражением коронавирусом в Ростове-на-Дону.
REGNUM 11:59
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК 12:25
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Транспорт
Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер
С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ вчера в 17:00
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
Прилетевших туристов из Таиланда разместили в обсерваторе на Смолино
Урал-пресс-информ 12:33
Здоровье
В Поморье усилили меры против распространения коронавируса
Меры, направленные против распространения коронавируса, усилили в Поморье.
ФАН 07:46
Технологии
Рогозин заявил, что космодром Восточный можно использовать для запуска стратостатов
Как сообщил ранее ТАСС Ефремов по итогам встречи с Рогозиным, Роскосмос поможет аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" быстрее получать разрешения Росавиации на использование воздушного пространства для запуска малых суборбитальных аппаратов.
ТАСС 14:06
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Здоровье
«Альянс врачей» передаст ФСБ сведения о дефиците СИЗ
В марте 2020 года профсоюз выпустил видеоролик, в котором Анастасия Васильева заявила о дефиците СИЗ у врачей, работающих с инфицированными коронавирусом, и обвинила в недостатке власти страны.
Vademecum вчера в 10:23
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза». Мнения зрителей и экспертов
На этой неделе на телеэкраны вышел сериал «Зулейха открывает глаза», который снимали в том числе и в Лаишевском районе.
Камская новь (Кама ягы) 11:38
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
Политика
Границы государств предложили оставить закрытыми еще на год
«Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны», — предложил Земан.
Lenta.ru 14:33
Общество
В Подмосковье стало возможно оформить пропуск по смс
Сообщение содержит слово "пропуск", данные указываются в ряд через знак "*".
РИА Новости 08:06
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
Армия и оружие
Секреты С-350 «Витязь» показали на видео
Работу новейшей российской ЗРС-350 "Витязь" показали на видео.
Российская газета 12:19