Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Общество Шатунов удивился панике на фоне коронавируса в Германии Певец Юрий Шатунов, проживающий в Германии, удивился тому, что жители ФРГ массово бросились скупать туалетную бумагу на фоне ситуации с распространением коронавируса. 158

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 517

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 671

Транспорт Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер). 11

Технологии Рогозин заявил, что космодром Восточный можно использовать для запуска стратостатов Как сообщил ранее ТАСС Ефремов по итогам встречи с Рогозиным, Роскосмос поможет аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" быстрее получать разрешения Росавиации на использование воздушного пространства для запуска малых суборбитальных аппаратов.

Здоровье «Альянс врачей» передаст ФСБ сведения о дефиците СИЗ В марте 2020 года профсоюз выпустил видеоролик, в котором Анастасия Васильева заявила о дефиците СИЗ у врачей, работающих с инфицированными коронавирусом, и обвинила в недостатке власти страны.

Общество Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму. 133

Шоу-бизнес Прилучный ответил на обвинения в избиении жены Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram. 94

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. 621