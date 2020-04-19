Экономика

РБКРБКBloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
Читать в источнике
Комментировать367

Подробнее о событии

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

РИА Новости14:26

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

РБК12:13

Снятию наличных в банках могут способствовать панические настроения среди россиян – сенатор Перминова

Эхо Москвы10:39

В США связали увеличение количества наличных у россиян с обращениями Путина

Lenta.ru07:20

Bloomberg: Пока весь мир запасался туалетной бумагой, русские запасались наличкой

Комсомольская правда07:19

Bloomberg: россияне сняли с карточек триллион рублей после обращения Путина по коронавирусу

URA.Ru06:50

Bloomberg: спрос на наличные в России увеличивался после обращений Путина

Коммерсантъ11:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:57, Ашберн
Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
623
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
3K
Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
1,8K
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
1,3K
Политика

Путин: пик коронавируса еще не пройден

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 17 апреля в 09:28
1K
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
2,8K
Общество

Прилетевших туристов из Таиланда разместили в обсерваторе на Смолино

Урал-пресс-информ 12:33
127
Общество

Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
РИА Новости вчера в 07:23
57
Общество

В Париже в трубопроводах с технической водой нашли следы коронавируса

В мэрии Парижа сообщили, что вероятности попадания коронавируса в питьевую воду, нет.
Время Пресс 14:12
2
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери необычное имя

Сегодня пара решила рассекретить имя малышки, и оно оказалось необычным. Козловский и Зуева назвали дочь Ода Валентина.
Super.ru 08:07
2
Политика

Зеленский представил план возвращения Донбасса

Своими планами по возвращение контроля над Донбассом Владимир Зеленский высказал в программе "Свобода слова с Савиком Шустером".
RuNews24.ru 17 апреля в 20:18
767
Шоу-бизнес

Mash: Заворотнюк идет на поправку

По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
108
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК 12:25
686
Экономика

Минпромторг допускает повышение цен на импортные продукты

Коммерсантъ 11:44
380
Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
1,6K
Авто

Названы самые продаваемые китайские автомобили в России

CarsWeek.ru 16 апреля в 13:30
2
Происшествия

В Москве спасли нарушителя самоизоляции, упавшего в пруд

ТАСС 14:02
5
Здоровье

Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус

Деловое.ТВ 11:09
110
Общество

Россияне массово поехали в Крым

Глава республики Сергей Аксенов сегодня объявил, что на следующей неделе местные власти закончат работу над нормативным актом, который развяжет им руки, и тогда чиновники будут массово проверять всех гостей региона.
Эхо Москвы вчера в 10:00
754
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
2,7K
Общество

Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 13:08
33
Происшествия

Липецкие власти рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние 20 жителей Липецкой области, у которых за сутки диагностирована коронавирусная инфекция, общее число заболевших в регионе достигло 149 человек, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 04:35
9
Шоу-бизнес

Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения

Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
94
Происшествия

Россияне в самоизоляции пожарили шашлыки на крыше и попали на видео

Lenta.ru 14:01
Общество

Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве

Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ 13:20
10
Политика

Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера

Старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович рассказал о обнаружении советской контрразведкой СМЕРШ останков фюрера Германии Адольфа Гитлера.
ФАН вчера в 22:46
56
Футбол

РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
18
Здоровье

Власти отреагировали на жалобу медсестры из Кимр о нехватке средств защиты

Ридус 11:06
1
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
519
Происшествия

В Москве женщина скончалась возле дома после госпитализации

Известия 14:16
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное