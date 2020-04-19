Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

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