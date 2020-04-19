Экономика
РБКBloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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Bloomberg: Пока весь мир запасался туалетной бумагой, русские запасались наличкой
Комсомольская правда07:19
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Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости вчера в 03:30
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Игры
Авторы Metro: Exodus из 4A Games делают кооперативную игру на Unreal Engine 4
Больше ничего о проекте узнать не удалось, но вряд ли нас ждёт проект во вселенной «Метро 2033».
Игромания.ру вчера в 09:42
Футбол
«Ювентус» согласовал условия контракта Кьезы
«Ювентус» намерен приобрести полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезу. Туринцы уже согласовали условия контракта игрока.
Soccer.ru 12:48
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
Шоу-бизнес
Мария Порошина очаровала зрителей номером в ультракоротком платье
Порошина появилась в кадре в ультракоротком черном платье и с пышной причёской в ретро-стиле.
Bimru.ru 10:02
Здоровье
В психбольнице Архангельска коронавирусом заразились 70 человек
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Архангельской государственной клинической психиатрической больнице, где COVID-19 был обнаружен у 70 человек.
Ридус 14:15
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 миллиона, скончались более 152,5 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 14:20
Общество
Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях
РБК вчера в 15:08
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 16 апреля в 11:20
Общество
В Ростовской области коронавирус обнаружили еще у 35 человек
По информации Роспотребнадзора, на 11:10, воскресенья, 19 апреля на территории Ростовской области зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:26
Общество
В Подмосковье больше всего зараженных коронавирусом выявили в Одинцово
Самое большое число зараженных отмечается в Одинцово – 288 человек.
Газета.Ru 12:33
Общество
В Дагестане заблокировали въезды в города и районы республики
В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Дагестане руководством республики и МВД по РД принято решение выставить посты блокирования на подступах городов и районов на территории Республики Дагестан с привлечением большого количества личного состава МВД и Росгвардии.
Зори Табасарана 12:45
Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс 09:31
Футбол
«Наполи» предлагает Азмуну 5-летний контракт
По данным источника, итальянский клуб предложил иранскому нападающему контрактное соглашение на 5 лет.
Vprognoze.ru 16:05
Армия и оружие
Минобороны РФ приостановило работы по созданию фрегата проекта 22350М
Военное дело 02:28
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Общество
Жители США вышли на протесты с требованием отмены карантина
Как сообщает Fox News, организованные акции с участием сотен жителей Соединенных Штатов прошли в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине.
Мойка78 00:53
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Происшествия
В Калужской области умерли два пациента с коронавирусом
РИА Новости 04:54